Escándalo en Puerto Madero: “ataque de ira” y otras frases de Toto Salvio en su declaración en la fiscalía

Para Eduardo Toto Salvio su esposa, Magalí Aravena, de la que está separado desde principios de marzo pasado, tuvo un ataque de ira ayer cuando lo fue a increpar en Puerto Madero al enterarse por una publicación en redes sociales que estaba con una joven. Todo terminó en escándalo cuando Aravena denunció que el delantero de Boca Juniors la atropelló y se dio a la fuga. El futbolista fue imputado de “lesiones leves agravadas por tratarse de su cónyuge y por mediar violencia de género” y al declarar ante en la Justicia afirmó que su expareja tuvo un ataque de ira y que lo amenazó de muerte.

Así se desprende de la declaración indagatoria de Salvio a la que tuvo acceso LA NACION. “Hijo de put... te voy a matar a vos también”, le habría dicho Aravena al futbolista, según afirmó en su declaración el jugador de Boca.

Pero todo había comenzado anteanoche cuando Salvio estaba en su departamento de Puerto Madero con Sol Rinaldi, con quien dijo estar saliendo, y unos amigos.

Cuando Rinaldi subió a Instagram una foto del futbolista haciendo un asado, Aravena, que desde hacía pocos días estaba viviendo en Olivos, Vicente López, llamó por teléfono a su esposo. “Hijo de put... te voy a arruinar la carrera. Vas a ir a jugar a Nigeria. Sacame a esa put... de mi casa. Sacala que voy para allá”, habría dicho Aravena según la declaración del futbolista ante el auxiliar fiscal Carlos Caputo, integrante del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, quien hasta ayer estaba a cargo de la causa.

Tras cortar la comunicación con Aravena, Salvio le contó a sus amigos y a Rinaldi lo que había pasado. Entonces el futbolista y sus acompañantes decidieron irse del departamento para “evitar un papelón”, según las palabras del delantero de Boca Juniors.

Toto Salvio y Magalí Aravena, su esposa Instagram @magii.aravena

Cuando ya estaban en las calles de Puerto Madero, Salvio dijo que Aravena, de 35 años, se fue directo hacia su auto Mercedes Menz y se subió al capot del vehículo.

“Se subió al capot y empezó a pegarle patadas de forma violenta al parabrisas”, afirmó Salvio en su declaración.

Según el futbolista, después Aravena se bajó del vehículo, se dirigió a la parte trasera y golpeó la puerta mientras exigía que bajaran la ventanilla. “Solcito [sic] bajá, te voy a cagar a trompadas, te voy a matar”. Salvio dijo que su esposa se equivocó de persona, ya que la joven que estaba en la parte trasera del auto era la prima de Rinaldi. Agregó que el quiso calmar a su expareja, pero que ella lo amenazó: “Hijo de put... te voy a matar a vos también”.

Eduardo Toto Salvio, al dejar anoche la fiscalía LA NACION/Hernan Zenteno

Tras ese momento, Salvio dijo que uno de sus amigos se bajó del auto y “consiguió tirar hacia atrás” a Aravena, por lo que ambos forcejearon. “Cuando ellos cayeron, hice marcha atrás y me fui del lugar. Yo nunca quise problemas. Si me quedaba ella me iba a seguir agrediendo e iba a romper el auto”, sostuvo.

Esa secuencia fue antes de la 1. Salvio dijo que a las 4 lo llamó Aravena y le dijo que la había atropellado, que la había lastimado y que la había querido matar. “Le aclaré que no había sido así”, relató el imputado. Para el futbolista, que es defendido por los abogados Mariano Cúneo Libarona, Claudio Caffarelo y Fernando Sicilia, Aravena tuvo un ataque de ira, según se consignó en su declaración.

Aravena fue asistida por personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). El diagnóstico fue “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y se decidió no trasladarla a un centro asistencial.

“Llegamos convocados por la Policía de la Ciudad. Se constata que hay una femenina con un traumatismo en miembro inferior, que no fue trasladada. Un traumatismo muy leve. Se la examinó sin traslado”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME.

Tras escuchar la declaración de Savio, la fiscalía decidió que el futbolista no pueda acercarse a menos de 300 metros de su esposa LA NACION/Hernan Zenteno

Anoche, tras la declaración de Salvio, Caputo fijó una restricción perimetral de 300 metros alrededor de la denunciante, límite que el imputado no podrá atravesar. Además, el futbolista de Boca no deberá intentar contactarse con Aravena ni siquiera mediante llamadas, mensajes o redes sociales, salvo en casos que involucren a los hijos en común. La fiscalía pidió, incluso, que las partes elijan a una persona de confianza para que lleve adelante la comunicación entre ellos relacionada con sus hijos.

Salvio no podrá conducir durante 30 días y deberá informar en la fiscalía o en el juzgado en lo penal, contravencional y de faltas N° 12 si tiene intención de salir del país. Se ordenó, además, el peritaje del vehículo y de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del incidente, medida solicitada por la defensa del futbolista.

La causa quedará a cargo la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 del Ministerio Público porteño, especializada en violencia de género.