Sol Rinaldi, la novia de Toto Salvio, rompió el silencio: “No soy botinera, estoy saliendo con un futbolista”

Sol Rinaldi, la pareja de Eduardo “Toto” Salvio, realizó un fuerte descargo en televisión luego que el futbolista atropellara a su exesposa. “No soy ninguna botinera”, afirmó y agregó: “Simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”. Dijo que no se encontraba presente cuando ocurrieron los hechos.

Rinaldi rompió el silencio en el ciclo LAM (América). La periodista, que trabaja en una agencia de diseño con su padre, le envió un mensaje al conductor del programa, Ángel de Brito y también mantuvo durante la tarde una conversación con la panelista Yanina Latorre, quien luego reseñó su testimonio en la emisión televisiva.

Sol Rinaldi, la joven que estaba con Toto Salvio en el momento en que embistió a su ex

“Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto”, manifestó la joven de 27 años en el audio enviado a de Brito.

Rinaldi cruzó así las críticas hacia su persona en medio de la controversia. “Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, manifestó en ese mismo mensaje.

Previamente Yanina Latorre había dado detalles de su intercambio con la joven. Según explicó, Rinaldi no estaba presente cuando Salvio atropelló a Aravena. Dijo que en el vehículo se encontraban su prima y un amigo de él. El jugador había pedidos momentos antes a todas las personas que se encontraban en su casa, en una reunión privada, que se retiraran. “Cuando él le dice a todos que se vayan, ella agarró su auto y se fue a su casa en Recoleta”, dijo.

La Justicia determinó una perimetral para Eduardo "Toto" Salvio, quien deberá permanecer a 300 metros de su expareja instagram @totosalvio

A partir de las palabras de Rinaldi, Latorre comentó que ella es “fanática enferma” de Boca. “Lo conoció a Salvio por Instagram. Salen hace dos meses e iban a comer a lugares públicos”, comentó y añadió: “ella entendía que él estaba separado cuando lo conoció. A mi me dice ella que él jamás le habló de la mujer”.

Latorre, que opinó que Salvio no le contó la verdad a Rinaldi, afirmó que pertenece a “una familia muy adinerada” y remarcó que “no está buscando la plata” del futbolista. “Ella no es botinera. Su papá tiene una empresa de diseño gráfico. Son de Adrogué, ella vive en Recoleta. Estudió periodismo, pero labura con el padre”.

En ese sentido, Latorre narró la sucesión de los acontecimientos esa noche, luego que Rinaldi publicara una foto en Instagram del volante de Boca Junior cocinando una asado. Según una versión, Aravena -que habría finalizado la relación con el jugador de Boca en las últimas semanas- se comunicó con el padre de sus hijos para recriminarle esa situación y poco después se produjo el incidente callejero.

La foto que compartió en Instagram Sol, la mujer que habría estado en el vehículo con Salvio Captura Instagram

“Él estaba haciendo un asado en el departamento de Puerto Madero, el departamento que, hasta 15 días atrás, era el hogar familiar donde vivía con Magalí y sus hijos. Anoche, en el departamento, estaba Sol y amigos de los dos. Ella sacó la foto, se la mostró a él y él ve como la sube, pero no le dice nada de que no la suba”, expresó. Y continuó: “Sol me dijo que esa fue la primera vez que sube una foto con él. Pero -aclaró- no era la primera vez que iba al departamento”.

Pocos minutos después de la publicación, Aravena llamó al jugador y le recriminó la situación. El futbolista de Boca Juniors, que se había retirado del espacio central de la reunión para hablar, regresó y canceló todo. “Al rato, vuelve adonde estaba la reunión y les dice: ‘Se van todos, hay que irse del departamento’”, apuntó Latorre, según la versión de Rinaldi.

Eduardo Toto Salvio sale de declarar en el juzgado. 14/04/22 LA NACION/Hernan Zenteno

Tras lo ocurrido, y en medio de la polémica generada, Rinaldi le reveló a Latorre que no está segura de continuar su relación con Salvio. “Me dijo que él la llamó, que le quiso explicar y que ella no quería que le explicara nada. También dijo que estaba muy confundida con todo esto, que tenía que pensar si seguir”, expresó y remarcó: “Me dijo que ella no pretendía complicarle la vida a nadie. Que subió la foto porque él la dejó y estaba convencida de que era su novia”.

Quién es Sol Rinaldi

Sol es directora de una agencia digital y estudió Periodismo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Según indica su cuenta de Facebook, se graduó de la secundaria en el Colegio Newlands.

En su cuenta de Instagram, muestra no solo sus celebraciones junto a amigas y otros conocidos, sino también imágenes luciendo conjuntos de Boca, equipo del que es fanática.

En la mayoría de las publicaciones que realizó en la plataforma, donde cuenta con 18.000 seguidores y tiene más de 776 publicaciones, se pueden ver distintas fotos y videos suyos en La Bombonera.

Sol Rinaldi estuvo con Toto Salvio en la noche del miércoles, antes del episodio con su esposa Instagram @solsheckler

En las redes se presenta como “Sol Sheckler” un tributo a quien considera su amor, Ryan Allen Sheckler, skater profesional y ganador más joven de los X-Games. “Hice manejar a mi papá seis largas horas para poder conocerlo y sacarme una foto con él a mis 12 años de edad”, llegó a contar.

Rinaldi reveló en su blog personal titulado La Argentina Yankee, que nació en Buenos Aires, el 4 de noviembre de 1994, y que vivió en Adrogué. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa se mudó junto a su familia a Estados Unidos, donde su padre expandió su empresa de diseño, específicamente en Miami, Florida. Sin embargo, luego regresaron.

“A los siete días de haber vuelto ya me sentí la adolescente más feliz del mundo. Podía salir a caminar con mis amigas, podía decir malas palabras, comer facturas y tomar mate con cualquiera, ver chicos lindos y hablar de fútbol hasta con el verdulero de la esquina”, expresó.