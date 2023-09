escuchar

Francisco García Moritán, hermano del legislador porteño Roberto García Moritán, quedó detenido anoche luego de dar positivo en un test de alcoholemia. Según pudo saber LA NACION, el hombre de 42 años manejaba por avenida Pueyrredón y Libertador cuando lo frenaron en un control de tránsito.

“En disconformidad por el procedimiento, se mostró ofuscado, profiriendo insultos y agravios hacia los efectivos policiales, como también manifestaba que iba a dejar sin empleo a todos los que se encontraban allí presentes”, se informó. Además, circulaba con una licencia falsa.

Francisco García Moritán junto a su esposa, la interiorista Agustina Sanguinetti Gentileza García Moritán

Según pudo saber este medio, el episodio se dio esta madrugada, minutos después de la 1 en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Libertador. Francisco García Moritán circulaba en su SUV Jeep Renegade cuando los inspectores le ordenaron detenerse para someterse a un control de alcoholemia. El resultado del alcoholímetro fue positivo: el conductor tenía 0,89 gramos por litro en sangre, cuando el límite en ciudad de Buenos Aires es de 0,5 gr/l.

Tal como está previsto por norma, los agentes le informaron que le secuestrarían el vehículo y la licencia. Al verificar la documentación entregada, los inspectores corroboraron que el registro de conductor no se encontraba en el Sistema de Datos. Ahí, el empresario gastronómico comenzó a insultar y amenazar a los trabajadores porteños.

Francisco García Moritán junto a su hermano FABIAN MALAVOLTA

Frente a la actitud de Moritán, los agentes a cargo del operativo realizaron la consulta correspondiente con la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Iglesias, quien dispuso la detención por “infracción al artículo 296 y 292, adulteración de documento público agravado y secuestro del vehículo” y el traslado del acusado a comisaría vecinal 2A de la Policía de la Ciudad. Fue liberado horas después.

“Emprendedor nato”

En una reciente entrevista con LA NACION, Francisco Moritán se describió a sí mismo como un “emprendedor nato” y dio detalles sobre su nuevo proyecto gastronómico: el primer local en homenaje a Maradona.

“Tengo 42 años y me considero un desarrollador de negocios gastronómicos. Soy un emprendedor nato desde chiquitito y llevo adelante 10 locales, entre ellos, Maradona”, explicó el hermano de Roberto García Moritán y cuñado de Carolina “Pampita” Ardohain.

Francisco Moritán Pablo Aharonian

En la nota, el empresario contó que su historia en el rubro gastronómico comenzó en 2008, con la apertura de una cafetería en el Puerto de Frutos de Tigre junto a sus hermanos. “Llevo desarrollados 16 restaurantes”, señaló.

Consultado sobre si le resulta un “peso” ser catalogado como “el hermano de” Roberto García Moritán, respondió: “Esas cosas siempre pasan y yo estoy orgulloso de Roberto, de mi apellido y de mi gente. Si Maradona es un buen negocio, seguramente sea porque soy hermano de Roberto, y me pone feliz que sea así. Si es un fracaso, espero no salpicarlo [se ríe]. A mí siempre me jugó a favor ser su hermano menor. Laburé muchos años con Roberto, todo lo que sé me lo enseñó él y le tengo mucha admiración”.

