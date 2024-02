escuchar

“A él se le ocurrió que me quería conocer y llamó a una amiga que tenemos en común...”. Así empezó la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain su relato sobre cómo conoció a su actual marido, el empresario gastronómico y político Roberto García Moritán, con quien se casó en 2019 y tiene una hija, Ana, que nació el 22 de julio de 2021. Pero cuando ahondó un poco más, resultó que la historia comenzó antes, con un pedido. Pampita le pidió a su hija mayor, Blanca, fallecida en 2012, que le mandara un amor “bueno”, rasgo que reconoció inmediatamente cuando apareció su marido en su vida.

Antes de su relación con García Moritán, la modelo había estado con el actor chileno Benjamín Vicuña de 2005 a 2015, y con él había tenido cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. En 2012, la pareja sufrió la peor tragedia que unos padres pueden atravesar cuando Blanca, de entonces seis años, contrajo una enfermedad y falleció.

Pampita junto a Blanca y Bautista Twitter Pampita - Archivo

“Todos los 8 son para mí un día muy especial”

“Yo estaba un 8 de febrero en Chile haciendo un comercial”, comenzó comentando Pampita, sobre el día en que elevó el deseo que la llevó a conocer a Moritán. “Todos los 8 son un día muy especial para mí”, refirió, en referencia a que un 8 de septiembre murió su hija Blanca Vicuña.

“No es solamente un día especial el aniversario, la partida de mi hija, sino que todos los meses el 8 es un día especial, que yo recuerdo mucho y que también me permito sentir más. Ya mi familia lo sabe, que quizás este día, mamá, si quiere, está más reservada. Es como más intimista todo. Pongo flores, pongo una velita, se recuerda en casa constantemente ese 8″.

Pampita y Benjamín Vicuña se reunieron en 2021 para homenajear a su hija Blanca el día en que hubiese cumplido 15 años

“Quiero un amor bueno, que ame a tus hermanos”

Pampita contó que ese 8 de febrero en particular se encontraba en Chile, donde está enterrada su hija. “A veces no estoy en Chile los 8, ahí está el cementerio y yo no estoy ahí porque ahora estoy viviendo en Argentina. Siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero, el día que quiero, porque tengo que cruzar la Cordillera para ir”, prosiguió. “Y como estaba ahí, termina el comercial y voy a llevarle unas flores, como siempre, a contarle cómo está todo, que es como un ritual nuestro familiar. Vamos con los chicos, vamos todos, siempre vamos. Pero ese 8 yo estaba ahí, de casualidad, y bueno, lo hizo más especial obviamente”. En ese momento Pampita contó cómo directamente pidió por la llegada de un amor frente a la tumba de su hija. “Estaba ahí y empiezo a charlar, qué se yo, así, contacto directo como tengo yo siempre, y yo digo: ‘bueno, yo creo que ya pasaron varios años, me parece que esta vez te voy a pedir algo’. Nunca quiero pedir nada porque soy re agradecida de todo lo que tengo. ‘¿Sabés qué quiero? Quiero un amor bueno, bueno de verdad, que quiera hacer familia, que ame a tus hermanos, que me acompañe en el día a día, que entienda mi trabajo...’ Era pedir un montón, la verdad. No es tan fácil, ¿no?”.

Pampita en su rol de jurado del Bailando 2023

“Cuando lo conocí, dije: ‘este debe ser el que pedí’”

“Lo pedí como nunca en la vida, con lágrimas, con emoción”, continuó la modelo. “Yo quiero amor en mi vida porque todo lo demás, la verdad, lo tengo. Tengo una familia hermosa, tengo trabajo, pero quiero (un amor). Creo que fue la única cosa que le he pedido al cielo”.

Su plegaria, sintió Pampita, fue respondida unos meses más tarde cuando conoció al que se convertiría en su marido a través de una amiga en común. “Meses después apareció Robert y tenía todo eso que yo había pedido. Lo reconocí muy rápido porque él también quería formar una familia”.

Pampita junto a Roberto García Moritán, el hombre que llegó a su vida meses después de que ella lo pidiera al cielo frente a la tumba de su hija Blanca Captura

Pampita contó que luego, efectivamente, la presentación llegó a través de una amiga en común. “Cuando lo conocí, dije: ‘este debe ser el que pedí’, señaló.

La jurado del Bailando 2023 contó también que formar una familia ensamblada con Moritán (él ya era papá de Santino y Delfina, fruto de su relación con Milagros Brito) fue algo que se dio de manera totalmente natural. “Todo iba como engranando y empezó a salir solo”, dijo. “Cuando todo resulta así tan fácil, naturalmente fluye, los chicos se aman entre ellos -los que no son hermanos- y pasamos a ser una familia. Yo digo que me lo mandaron del cielo, ¿o no? Porque era lo que yo quería”, rememoró.

En 2021, Pampita y Roberto García Moritán fueron padres de Ana Instagram @grupocarcajadas

Pampita también destacó la generosidad tanto de sus hijos como los de Moritán de aceptar las nuevas parejas de sus padres. “Lo generosos que fueron nuestros hijos de saber que iban a compartir a sus padres, lo respetuosos... Y entre ellos lo cariñosos que son. No lo podemos creer porque se llevan como hermanos. Así que, bueno, convencida de que allá movieron los contactos”, dijo la modelo señalando para arriba.

Mirtha Legrand pidió entonces una aplauso en su mítica mesa para la historia que contó Pampita y, como última reflexión, la modelo añadió: “Hay que tener el lugar vacío para dejar que ese amor llegue”.

LA NACION