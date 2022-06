Escándalo. Renunció el subjefe de la Policía de Santa Fe tras viajar con un auto oficial a ver al DJ Hernán Cattáneo

ROSARIO.– Tras quedar como protagonista de un escándalo, el subjefe de la Policía de Santa Fe, Diego González, presentó hoy su renuncia, según informaron fuentes oficiales. El funcionario policial fue denunciado luego de que trascendiera que había viajado en una camioneta oficial a una fiesta electrónica en Córdoba, donde actuó el DJ Hernán Cattáneo, en compañía de su hijo.

González viajó el último fin de semana largo a la capital cordobesa en una camioneta de uso civil que pertenece al Ministerio de Seguridad. No tenía ninguna misión oficial en Córdoba. Utilizó el vehículo para llevar a su hijo a la presentación de Cattáneo.

El ministro de Seguridad Jorge Lagna salió en defensa del subjefe de la policía santafesina y advirtió que su viaje estaba vinculado a “cuestiones policiales”. El ministro no pudo detallar a qué misión se refería.

“Hay una cuestión estrictamente policial que tuvo que ver con ese viaje a Córdoba. Las otras circunstancias no las conozco. No sé si fue con sus hijos, fue a hacer un trabajo”, dijo Lagna cuando los periodistas lo consultaron. Sin embargo, no logró mantener a González en el cargo, luego de que su viaje se transformara en un escándalo.