Escuelas de luto en Rosario: desgarradora despedida del chico asesinado por sicarios en la comunidad Qom

escuchar

ROSARIO.- Las escuelas de Rosario estarán de duelo, luego de que ayer fuera asesinado un chico de 12 años y tres resultaran heridos. A este trágico hecho protagonizado por sicarios, se sumó anoche un ataque contra un colegio en el barrio La Tablada, en la zona sur de esta ciudad, donde dispararon 15 tiros contra el frente y dejaron una amenaza, vinculada a los grupos narcos.

Ante esta situación, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) de Rosario decidió empezar la semana de clases con una jornada de duelo, en la que recomendó la lectura de un documento en el que señalan que “la situación es insostenible”.

“La violencia protagonizada por las bandas narco-policiales se ha adueñado de la región. En las escuelas padecemos especialmente la gravedad de la situación. Llegar o salir de las escuelas se ha convertido en ocasiones en una situación de riesgo”, se advirtió en el documento.

Los docentes de la escuela atacada a balazos Marcelo Manera

Maxi, el chico asesinado ayer a la madrugada, estudiaba en la escuela 1344. Hoy era velado en el club Los Pumitas, en Empalme Graneros, donde decenas de vecinos mostraban un intenso pesar por el demencial ataque de sicarios que estuvo dirigido a los chicos. La víctima murió de un tiro en el tórax pero otros tres chicos, entre ellos una niña de dos años, se encuentran internados en grave estado.

“Habían terminado un cumpleaños y los chicos estaban comprando algo en un quiosco. Eran todos niños”, dijo el padre de la víctima.

La tía agregó que “pasó un auto negro con vidrios polarizados y empezó a tirar contra los chicos. Jamás tuvimos una amenaza ni nos metemos con nadie. Somos gente honesta y no le pedimos nada al gobierno. Ahora quién me devuelve la vida de mi sobrino. Por eso toda la comunidad (Qom) está en crisis. Ningún político vino acá. Llevamos a los chicos heridos nosotros, porque no vino nadie, ni siquiera la ambulancia”, destacó la mujer.

Un grupo de sicarios, armados con pistolas y ametralladoras, apareció en un auto ayer a la madrugada en el barrio de la comunidad Qom, en Empalme Graneros. Había chicos jugando en la calle Cabal al 1300 bis cuando los “soldaditos” comenzaron a disparar sin parar.

Los chicos trataron de escapar, pero varios cayeron heridos, y un chico de 12 años, Maxi, falleció por una bala que le atravesó el pecho. En ese baño de sangre contra niños el resultado fue atroz: dos chicos de 13 y una niña de dos años terminaron internados en grave estado, con balazos en el cuerpo.

Dolor por el crimen de un niño de la comunidad Qom Marcelo Manera

“La comunidad se levanta llorando. Estamos tres días de luto. Esa bala no me va a devolver a mi sobrino. Yo estoy todo el tiempo con los chicos. Les cocino. Somos gente pobre. Pero estamos arruinados por este dolor”, afirmó la tía de la víctima. La mujer no podía dejar de llorar.

La policía detectó a los atacantes minutos después mientras huían por los callejones oscuros y los techos en ese barrio atravesado por una pobreza estructural, donde la droga también caló hondo en la comunidad Qom. El miedo dejó sin palabras a los familiares de las víctimas. Los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tuvieron que pedir autorización a la autoridad de la comunidad Qom para poder entrevistar a los parientes y vecinos. Nadie quería contar nada, en un principio por temor.

El barrio Los Pumitas, donde vive la comunidad Qom, está en Empalme Graneros, en el oeste de Rosario. Ese es uno de los barrios más castigados por la violencia en Rosario. Es un sector donde patrullan las fuerzas federales, que no logran parar los ataques y los homicidios. En Empalme Graneros y en Ludueña se produjeron unos 40 homicidios el año pasado en los enfrentamientos entre bandas rivales, que tributan a Esteban Alvarado y a Ariel Cantero, líder de Los Monos.

Durante los últimos meses empezó a aprovecharse de ese caos de tiros y muertos uno de los proveedores de cocaína de Los Monos, Julio Rodríguez Granthon, quien es un traficante peruano, que está preso en el penal de Ezeiza con dos condenas sobre su espalda. El viernes su celada iba a ser allanada en el penal bonaerense, porque se sospecha que sigue operando desde la penitenciaría federal. El operativo se pospuso porque ese día estaban siendo allanadas las celdas en Marcos Paz, Ezeiza y Rawson de integrantes de la banda de Los Monos, acusados de crímenes y venta de drogas desde la cárcel.

Rosario volvió a ser en 2022 una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del país al registrar 288 asesinatos, número que supera la cifra más alta desde que se llevan estadísticas oficiales (en 2013), en un contexto de fragmentación de las bandas criminales que operan en el mercado del narcomenudeo y que emplean la violencia altamente lesiva como instrumento y marca de identidad.

Ante esta situación, en la que la violencia también golpea a la comunidad educativa, el gremio que agrupa a los docentes públicos salió con un duro documento en el que señalan que no se puede “naturalizar que solo se trata de llevar la lista de muertes. No podemos aceptar que sigan matando a nuestros alumnas. Es el Estado el que debe garantizar la seguridad de todos”. Y agregaron: “Denunciamos la responsabilidad de las políticas de los gobiernos provincial, nacional y municipal y las complicidades de los poderes políticos, judiciales y policiales y reafirmamos la lucha por acabar con la violencia que atraviesa nuestros barrios”.

Horas después de que se produjera el asesinato de este chico de 12 años de la comunidad Qom del oeste de Rosario, se produjo un ataque contra una escuela en la zona sur, en el barrio La Tablada. Según fuentes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 22 en Isabel La Católica Nº 6430, en Grandoli y Ayolas, zona patrullada por Gendarmería. En ese lugar los atacantes dejaron un mensaje mafioso, que hacía alusión a un narco de la zona, que está detenido en un penal federal.