Las imágenes duran pocos segundos, pero el nivel de angustia es de alto impacto y el desenlace fue positivo porque un oficial de la policía de Santa Fe logró salvarle la vida a un bebé que se había atragantado y ya llevaba un par de minutos sin respirar.

La secuencia quedó registrada en la cámara de video que tiene adherida a su cuerpo, que se movilizaba en una moto, tipo enduro, y se acerca por una calle de tierra cerca de la Los Plátanos, en Granadero Baigorria, y frena al ver a cuatro personas acercarse. Una de ellas llevaba un bebé en brazos y su rostro estaba desencajado por la angustia y desesperación.

“¿Le hicieron RCP (Reanimación cardiopulmonar)?”, le pregunta el oficial que se baja rápidamente de la moto y recibe como respuesta de la mujer que carga el bebé: “¡Se ahogó, se ahogó!”.

La mujer le ruega al oficial que la suba a la moto y la lleve. En ese momento, el uniformado toma al pequeño, intenta reanimarlo y le pide a la madre que se tranquilice. Mientras, pide refuerzos a sus compañeros que están en una patrulla sobre una calle y comienza a correr hasta el móvil.

Le pide a otros de los oficiales que se queden con la moto que había abandonado y sube en la parte trasera de la patrulla junto a la madre del pequeño que sigue sin respirar.

“¡Está bordó! ¡Está bordó!”, exclama el oficial cuando sube a la patrulla, mientras la madre solloza y dice “Mi hijo, mi hijo”.

Ya arriba de la patrulla, le quita la manta al pequeño que está inmóvil, lo coloca sobre sus rodillas y comienza a practicarle RCP durante 5 minutos, que es el tiempo que se demoraron en llegar hasta el Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra” donde lograron estabilizar al pequeño. Allí se le diagnosticó que el bebé estaba en un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento.

Fuentes consultadas por LA NACION explicaron que el estado de salud del pequeño es aún delicado.

”Continua estable. Ahora se le va a practicar un electroencefalograma para ver qué daño neurológico provocó el estar tanto tiempo sin oxígeno”, dijeron a este medio.

Qué es el RCP y 5 preguntas claves

Según se explica en la web del Ministerio de Salud de la Nación: “La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. El inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados”.

¿Pueden practicarlo únicamente los profesionales de salud?

Todos pueden practicar RCP. La reanimación cardiopulmonar tiene dos grandes divisiones: la reanimación avanzada, que es la que hacen los profesionales en el ámbito intrahospitalario, y la reanimación básica, que se lleva a cabo en el ámbito extrahospitalario y la puede practicar cualquier persona.

En caso de realizar RCP, ¿la persona que lo practica puede tener algún problema legal?

La Ley de Prevención de Muerte Súbita protege a las personas que realicen reanimación cardiopulmonar en el ámbito extrahospitalario. La ley señala que toda persona que realice reanimación básica y utilice un DEA (Desfibrilador Externo Automático) está excluido de cualquier consecuencia legal.

¿Puede realizarse en niños?

La reanimación debe practicarse en todas las edades. El 100% de las veces que una persona está en paro cardíaco, es necesario e importante efectuar la práctica. La reanimación duplica o triplica la posibilidad de sobrevida. También protege el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones al facilitar la llegada de oxígeno mientras la ambulancia está en camino.

¿Puede practicarse en mujeres embarazadas?

También se puede realizar RCP en mujeres gestantes, lo cual implica que no solo protege a la mujer sino también a su bebé en camino.

¿Se puede generar más daño del que ya tiene la persona que está en paro?

Cuando una persona está en paro cardíaco, no se puede generar nada más grave de lo que ya tiene. Las guías de reanimación aseguran que una persona que no responde a estímulos y no respira está sufriendo un paro cardíaco. De hecho, señalan que es preferible realizar reanimación a una persona que no lo necesita antes que no hacerlo en caso de que la persona sí lo necesite.

Es importante remarcar que hacer reanimación es sinónimo de sobrevida y no hacerla es sinónimo de muerte.

