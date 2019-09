Expulsarán a policías que oculten sus bienes

Decidieron cambios en el sistema de declaraciones juradas

Daniel Gallo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de septiembre de 2019

En busca de consolidar la capacidad preventiva frente a potenciales actos de corrupción policial, el Ministerio de Seguridad realizó un cambio importante en el sistema de presentación de declaraciones juradas en las cuatro fuerzas federales de seguridad: desde esta semana será considerada una falta gravísima el ocultamiento de bienes personales y, en consecuencia, los agentes que no cumplan con esa demanda administrativa serán expulsados de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hasta el momento, las resoluciones tomadas en la cartera dirigida por Patricia Bullrich permitían negar el ascenso a uniformados que no brindasen la información sobre su patrimonio. Pocos fueron los que en estos últimos cuatro años evitaron presentar sus declaraciones juradas. Menos del 1% de los integrantes de las fuerzas de seguridad quedaron en deuda con esa exigencia de las autoridades políticas.

En 2015 estaban obligados a exponer sus bienes solo 4252 uniformados. Se trataba entonces de declaraciones juradas presentadas nada más que por los mandos superiores de las fuerzas de seguridad, con carreras profesionales de más de 25 años. Ese año, el 15% de los convocados evitaron llenar los formularios. A partir de 2016 se extendió esa obligación a todo el personal en servicio. El año pasado se recibieron 99.237 declaraciones patrimoniales, quedándose sin registro de 203 uniformados.

Para los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, la continuidad de esa obligación entregará una herramienta fundamental para actuar preventivamente frente a potenciales casos de corrupción policial. "Se contará con una trazabilidad en la evolución de los bienes de cada agente. Eso es importante porque se contará con información desde el inicio de la carrera y con eso se podrá analizar si las modificaciones de los patrimonios son normales o no. Todo estará en claro y con eso también se evita el estado de sospecha permanente sobre todos", comentó entre sus allegados la ministra Bullrich al dar luz verde a la implementación del registro digital de esos datos.

Patrimonio familiar

Con el desarrollo de un software especial, los agentes deberán llenar campos específicos sobre sus bienes en una página web interna del ministerio que no solo facilitará el registro al uniformado, sino también dará posibilidades de cruce de información sobre la evolución patrimonial de los policías.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad federales están obligados a entregar ahora no solo la información sobre su patrimonio, sino que también deberán señalar los bienes de sus hijos no emancipados y de sus cónyuges o convivientes. Los datos sobre los familiares del agente se mantendrán en forma reservada y serán expuestos solo a pedido de un juez. Esa decisión implica para las autoridades evitar una potencial trampa en caso de investigaciones en las que aparezcan viviendas y vehículos que intenten ser posteriormente justificados como patrimonio de la pareja. Y a partir de este año se solicitó a los policías el aporte de información sobre los bienes que aún no figuran legalmente a su nombre, pero que tienen peso en sus proyectado estado patrimonial, como compras inmobiliarias en pozo o participación en planes de ahorro.

Dentro del Ministerio de Seguridad, los controles patrimoniales están a cargo de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad, la unidad que también desarrolla el sistema de operativos falsos -filmados y observados online- para determinar si los agentes cumplen las reglas ante un imprevisto -como un intento de soborno- o infringen la ley. El análisis más completo de las declaraciones juradas tiene tres niveles: aleatorio -elegido entre todo el persona-, antes de un ascenso -2500 cada año- y a todos los integrantes de las unidades contra el narcotráfico.