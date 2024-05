La Plata: una mujer fue a la morgue a buscar el cuerpo de un familiar que falleció hace 29 años y terminó detenida

Escuchar

El lugar quedó repleto de sangre. Esa fue la escena final de una situación que transcurrió el martes en la Morgue Judicial de La Plata cuando una mujer se presentó en busca del cuerpo de un familiar que había muerto hacía 29 años.

El violento episodio tuvo lugar en el depósito de cadáveres ubicado en la calle 136 y 72, en las inmediaciones del Cementerio local. Según informó el medio local 0221, los trabajadores de la morgue le contaron a los oficiales que la mujer había ido a exigirles la entrega del cuerpo de un familiar suyo que había fallecido hacía 29 años. Por su parte, el diario local El Día informó que la señora reclamaba el cadáver de su hijo.

El episodio ocurrió el último martes en la Morgue de las calles 136 y 72, en La Plata

Según revelaron fuentes policiales, ante la negativa de los trabajadores, la señora de más de 50 años se puso agresiva y con intenciones de romper los vidrios de la Morgue comenzó a golpearlos con todas sus fuerzas. A los pocos segundos, la mujer, quien se había hecho un corte en su brazo izquierdo, agredió físicamente a los empleados. Rápidamente dieron alerta a la Policía, quienes al llegar presenciaron la dramática situación.

Minutos más tarde los agentes de la Comisaría Tercera llegaron al lugar y vieron a la agresora atacando el edificio mientras le caía sangre de un corte en su brazo izquierdo. Al momento de querer reducirla, la señora los atacó hasta que finalmente lograron detenerla y subirla al patrullero.

Los medios locales informaron que la mujer en cuestión fue identificada como una vecina de Punta Lara, que años atrás se dedicaba a la venta de churros y pizzas. Sin embargo, señalaron que hoy vive de una pensión y que es beneficiaria de un plan social.

Así quedó la ventana de la Morgue tras los ataques de la mujer

También detallaron que horas antes del incidente, la mujer había posteado en Facebook un mensaje dirigido a una mujer: “Porque la llamo, no me atiende, no me contesta los mensaje, es por mi hijo que desapareció hace 26 años y nunca me entregaron el cuerpo. Cuando pedí estudio de ADN me cerraron la causa a los 4 días”, se lamentó.

Ahora, la mujer quedó imputada por “daño calificado y resistencia a la autoridad”. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8.

