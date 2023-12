escuchar

Tras el femicidio de Jazmín D´Alessandro, quien murió tras ser golpeada y arrojada desde un balcón de un edificio en construcción este miércoles en La Plata por un adulto que habría sido su pareja, una vecina contó que escuchó los gritos y un fuerte golpe contra una chapa. No obstante, dijo que en el barrio están acostumbrados a los ruidos porque siempre se mete gente en esa obra.

“A las 10 de la noche se escucharon un par de voces y un golpe muy fuerte junto a un ruido de chapas, con muchas chicas gritando [la víctima estaba con cuatro amigos de su edad], que decían que había un accidente, que la habían empujado”, expresó la vecina a dos medios locales sobre el caso que indigna a los platenses y en el que el principal sospechoso es Daniel Alberto Sasiain, un hombre de 24 años.

El acusado está señalado de haber mantenido una relación con la menor que dataría de abril de este año, pero que habría terminado hace unas semanas, de acuerdo con lo que él publicó en Facebook.

“Siempre hay quilombo acá, en la [calle] 44 y yo no quería salir. Nadie se hizo cargo del peligro de esa obra que está parada. Está todo muy abandonado, las escaleras están detonadas, las chapas están todas caídas y se han hecho muchas denuncias”, aseguró la vecina.

El lugar donde hallaron el cuerpo de la joven Captura

También explicó que ella fue una de las personas que hizo el debido trámite para avisar que en la obra se metía cualquiera y que eso era un peligro para quienes estuvieran allí y para terceros, ya que muchos se metían para tirar piedras.

“Yo ni atiné a salir. Salí a la hora y ya quedaban solo un par de patrulleros. No quise salir porque, la verdad, me pone mal la situación. Con mi abuela nos hemos desvivido llamando a la Policía, tratando de arreglar nosotras el agujero [la abertura por donde entran] que hay acá en la obra. Es un desgaste muy grande. Era obvio que algo iba a suceder”, lamentó.

“Lo único que pensaba es que alguien se iba a suicidar ahí porque es muy alto [el edificio] y hay un agujero muy profundo”, detalló.

Por otra parte, aseguró que no conoce a los adolescentes que acompañaban a la víctima y que pedían auxilio, y luego apuntó a que no hay seguridad en la obra ni nadie que controle y evite los traspasos. “Yo no los conozco (a los chicos). Vivo acá desde siempre y siempre entraron menores de edad. Vienen a romper todo y tirar cosas”, cerró.

El femicidio

El miércoles, cerca de las 21.40, durante una fuerte tormenta en la ciudad de La Plata, la joven y cuatro amigos se encontraban en el primer piso del edificio ubicado en la intersección de las calles 44 y 24. Fue entonces que apareció en el lugar Sasiain y comenzó a discutir con ella frente a los jóvenes, informaron fuentes de la Policía Bonaerense a LA NACION.

“Ofuscado [el agresor] comenzó una discusión” por “una supuesta infidelidad”, dijeron a partir del testimonio de los adolescentes a los efectivos de la comisaría cuarta que llegaron al lugar, luego de un llamado al 911.

El edificio abandonado de La Plata donde sucedió el femicidio Google Maps

Tras los reproches, el hombre golpeó a la adolescente y la empujó por una de las aberturas del edificio. Los cuatro jóvenes corrieron escaleras abajo para asistir a Jazmín y pidieron a los gritos auxilio. Los médicos de Defensa Civil que asistieron al lugar constataron que había muerto.

Luego, Sasiain, quien deambulaba en los perímetros del edificio, fue detenido por la policía, que había montado un operativo para cerrar y peritar la zona. Los efectivos notaron que estaba nervioso, por lo que le hicieron un par de preguntas y al ver que había mentido sobre su identidad, decidieron detenerlo.

En la investigación interviene la UFI N°02, cuya titular es la fiscal Betina Lacki, y quien ordenó la detención de Sasiain como sospechoso del femicidio.

Tipificación del delito

El concepto de femicidio expone y busca poner luz sobre una compleja realidad social que ocurre en el país todos los días: la muerte de mujeres en manos de hombres.

Según un informe de La Casa del Encuentro, se registraron 237 homicidios en contextos de violencia machista entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023; contando solo los casos de noviembre, hubo uno cada 23 horas; en el 60% de los crímenes, el asesino fue la pareja o el ex de la víctima. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2022 hubo 226 víctimas de femicidio.

