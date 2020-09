Femicidio de Pretti: detuvieron al sospechoso de 19 años

Efectivos bonaerenses detuvieron esta madrugada al principal sospechoso del femicidio de Ludmila Pretti, la joven de 14 años asesinada el fin de semana en Moreno. Cristian Adrián Jerez, de 19, fue sorprendido en la localidad de La Reja, al oeste del conurbano. La aprehensión se logró tras el rastreo del teléfono celular del joven.

"No podemos dejar pasar que este individuo se le escapó a la policía diciendo que iba a buscar su documento" dijo esta mañana Juan, tío de Ludmila, en diálogo con El Exprimidor, tras conocer la detención del joven ocurrida en una vivienda de la calle Arístides y Diario La Nación. Los familiares de la adolescente asesinada habían denunciado que el sospechoso del crimen estuvo demorado en la comisaría y se fugó cuando dijo que iba a buscar el documento.

Femicidio de Ludmila Pretti: detuvieron al sospechoso del crimen, que se había escapado Fuente: Télam

La captura, que fue ordenada por el fiscal Federico Soñora de la UFI 4 de Moreno-General Rodríguez, estuvo a cargo de los investigadores de la DDI de Moreno con la colaboración de la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) luego de localizar al prófugo por el GPS de su teléfono. La búsqueda se realizó una zona de nueve kilómetros con perros en una amplio rastrillaje de trabajo de campo.

Manifestación

Pretti fue encontrada asesinada dentro de una bolsa en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, hecho que generó un reclamo a viva voz de familiares, amigos y vecinos de la adolescente que ayer marcharon hasta la puerta de la comisaría local para pedir justicia y la detención del autor del femicidio. "No se termina más, no paran de matarnos. Una no puede salir tranquila a la calle porque estos están como si nada, sueltos, y ahora se dan a la fuga y no sé lo que está haciendo la Policía", era la queja unánime.

La movilización inicial estuvo encabezada por el padre de Ludmila. Los manifestantes prendieron fuego algunos neumáticos a pocos metros del ingreso a la seccional, la cual estuvo rodeada por personal policial.

Qué pasó

El sábado por la noche, Ludmila fue a un encuentro con amigos, a cinco cuadras de su casa en Moreno. Finalizada la reunión, decidió volver a su hogar y esa ocasión se convirtió en la última en la que la vieron con vida. Finalmente, el cadáver fue hallado el domingo a la anoche, semidesnudo y entre dos colchones, en una vivienda ubicada en la calle Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.

La autopsia practicada ayer al cuerpo confirmó que Ludmila murió por asfixia por estrangulamiento a lazo, por lo que los investigadores sospechan que el agresor habría utilizado la pashmina que la adolescente llevaba en el cuello para ahorcarla, informaron fuentes judiciales.