¿Femicidio seguido de suicidio?: Hallaron muerta a una pareja de policías e investigan un caso de violencia de género

Una oficial de la Policía de la Ciudad y un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron hallados muertos de un disparo en la cabeza en una casa de la localidad bonaerense de Castelar, en el partido de Morón, y se investiga si se trató de un femicidio seguido de suicidio, ya que hace cinco años la mujer había denunciado al uniformado en dos oportunidades por violencia de género y, además, una vecina escuchó una discusión y un pedido de auxilio.

El hecho se registró anoche, cerca de las 21, en un inmueble de Los Criollos al 300, en Castelar, donde fueron hallados con un disparo en la cabeza Zulema Serrano, de 28 años y oficial de la Policía de la Ciudad, y su pareja, Juan Carlos Bertini, quien se desempeñaba en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Morón de la fuerza federal de seguridad, informó la agencia de noticias Télam.

Según las fuentes citadas, una vecina declaró que escuchó una discusión y un pedido de auxilio por parte de la joven policía. La testigo dijo que tras el pedido de auxilio, se oyeron los balazos. Entonces, se comunicó con el número de emergencias 911.

Tras la llamada, arribaron al lugar una ambulancia del Servicio Atención Médica de Emergencia (SAME) y de personal del Comando de Patrullas de Morón, que ingresó en la vivienda y observó los cuerpos de la pareja en el primer piso del domicilio.

Serrano, quien se desempeñaba en la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad, situada en el barrio de Liniers, yacía aparentemente con un disparo en la cabeza en el living de la vivienda.

La pareja de policías hallada muerta en Morón

Según precisaron las fuentes citadas por Télam, Serrano estaba vestida con el uniforme policial, ya que estaba por ir a tomar servicio, mientras que su arma reglamentaria, una pistola Bersa 9 milímetros, fue hallada sobre una de las mesas de luz de la habitación de la pareja.El cuerpo de Bertini, quien cumplía funciones en la DUOF de la PFA, se encontró en una de las habitaciones, con un disparo en su cabeza, y junto a su arma reglamentaria, una pistola Bersa Pro Rinde calibre 9 milímetros.

Al momento del hecho, según informaron fuentes oficiales, Bertini debía cumplir funciones como consigna en un domicilio de la localidad de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, por orden de la Ayudantía Especializada en Delitos de Gravedad Institucional del Departamento Judicial de La Matanza, de donde se retiró sin dar ningún aviso ni autorización.El hecho es investigado como un presunto femicidio seguido de suicidio por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de Morón, a cargo de la fiscal María Silvana Bonini, especializada en Violencia Familiar y de Género.

Los peritajes sobre las dos armas reglamentarias y a las dos vainas servidas y proyectiles hallados en la escena del hecho serán realizadas por personal de la Policía Científica bonaerense.

El personal policial a cargo de levantar rastros de la escena de los hechos secuestró seis teléfonos celulares.

Según los investigadores, en mayo de 2018 la mujer había radicado dos denuncias contra Bertini por violencia de género en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la fiscal Bonini aguarda la operación de autopsia a los cuerpos que se llevará a cabo, en un principio, esta tarde, indicaron las fuentes.

Carta de despedida

En Facebook, Sergio Serrano, el padre de la oficial de la Policía de la Ciudad, publicó una carta para despedir a su hija. No cree en la hipótesis de los investigadores y piensa que su hija se suicidó.”Mi hija Zule ¿por qué? ¿por qué nos hiciste esto? Nos hubieras dicho ‘Pa, me pasa esto’ Por ahí trabajando te podríamos haber ayudado”, escribió el hombre. La carta, hecha a mano, fue publicada en Facebook por la tía de la oficial policial.

El padre de Serrano agregó: “Yo te veía que no eras la Zule de siempre y fallé yo como padre por no acercarme y decirte ‘qué te pasa hija’. Ya es tarde. Pero quiero que sepas adonde estés vas a volar muy alto y que te quiero mucho muchísimo y eso te tendría que haber demostrado en vida y ahora no estás. Hija te quiero un montonazo y el día que nos juntemos allá en el cielo nos vamos a dar el beso y el saludo que no me diste cuando partiste. Ya nos vamos a encontrar, no creo que falte mucho. Zule ya te extraño, Juan siempre te recordaré. Los quiero mucho”.

LA NACION