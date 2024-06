Entre lágrimas, Tuli Acosta reveló cómo logró superar una violenta relación

Escuchar

Tuli Acosta decidió romper el silencio y hablar en primera persona sobre violencia de género. Con una profunda angustia y la voz entrecortada, la bailarina y cantante repasó su experiencia con una expareja, lamentó haberse alejado de su familia y compartió el hecho puntual que la llevó a terminar con la relación. “Hay muchas cosas que tengo que sanar”, reconoció.

El duro relato de Tuli tuvo lugar en una emisión especial de Sería Increíble, el programa de streaming de Olga, en el marco del noveno aniversario de la primera marcha de Ni una menos. Con la conducción de Nati Jota, Paula Chaves y Luciana Geuna, Acosta fue la última invitada en sentarse a la mesa para contar su historia.

“Yo creo que lo peor que le puede pasar a uno en esas situaciones es justamente permitir aislarte de tu círculo más cercano. Uno piensa que el círculo cercano son los amigos, que lo son, pero a mí lo que más me afectó fue...”, arrancó la artista cordobesa y en ese momento se le quebró la voz. “Estoy muy angustiada, perdón”, confesó en relación a los otros casos que se expusieron a lo largo del programa.

Tras un respiro, la cantante siguió. “Lo que me pasó fue que en lo personal soy muy unida a mi familia y fue una época, muchos años, en los que me aislé mucho”, explicó con la voz entrecortada y los ojos vidriosos. “Hoy en día lo puedo ver. Hubo mucho maltrato más psicológico que otra cosa”, siguió mientras se secaba las lágrimas. “Inclusive hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo”, confesó.

En ese momento, Acosta recordó algunas frases que le decía su expareja de manera constante. Durante todo su relato, Nati Jota le sostuvo la mano. “‘Si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos’”, arrancó. “¿Amenazas?”, intervino la conductora. “Exacto. Me decía: ‘¿Qué? ¿Me querés dejar? Entonces estás conmigo por tal cosa. Si me dejás solo me estás confirmando esto’”, repasó la artista. “Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y al alejarme de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que me decía”, confesó.

Tuli Acosta durante los últimos Premios Gardel Lupe Torres

Luego de recordar la violencia que sufrió, Acosta contó cuál fue el hecho puntual que la hizo terminar con la relación. “Me pasó que tuve la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que yo me peleé y me fui de la casa. Cuando volví, mi perrita había desaparecido”, reveló, muy angustiada. “Supuestamente se fue. Era una chihuahua que viste cómo son; son miedosos, no se van a ningún lado. Y eso fue la salida. Ahí yo dije: Yo me voy de esta casa’. Eso fue lo que me sacó”.

Tuli contó que luego logró mudarse sola y que recién ahí pudo avanzar. “Tener ese espacio con una misma fue la clave. Porque salí un poco de la burbuja en la que estaba”, reveló y explicó que se apoyó en su equipo de trabajo. “En ese momento no tenía mucha plata y ellos me bancaron porque les dije: ‘Me estoy volviendo loca’”.

En relación al contexto, Tuli señaló que esta situación tuvo lugar en plena pandemia, en 2020. “Uno lo normaliza más porque como no llega a lo físico, decís: ‘Es una pelea normal’. Yo no me estaba dando cuenta de que no era feliz desde hacía un montón de tiempo”.

“¿Sentís que lo sanaste?”, quiso saber Nati Jota. “Mirá, yo pensé que era algo que nunca lo iba a poder charlar, ni dar mi punto de vista de él. Tampoco sentía que valía la pena. Uno cuando lo supera no quiere volver a eso, porque es como darle una vida que siento que no se lo merece. Pero siento que con el tiempo las cosas se pusieron en su lugar, él quedó expuesto en muchas cosas, veía lo que estaba pasando con él y son cosas que claramente iban a llegar a ese punto”.

Por último, Tuli reveló cómo se veía a ella misma en esa situación. “A mí me pasaba que, en ese momento transmitíamos mucho en stream y yo no podía ver mis videos. Yo era otra, me desconocía. Eso fue lo más fuerte que me pasó, que nunca me había pasado. Y después decía: ‘¡No! Mi familia está viendo esto’. Tenía 20 años”. Si bien ella no lo mencionó en ningún momento de la charla, en las redes sociales de inmediato le pusieron nombre y apellido al ex del que hablaba la artista: el streamer tucumano Octavio Appogh, más conocido como Oky.

El especial de Ni una menos de Olga se convirtió en el programa más visto de la franja. Además de Paula Chaves y Tuli Acosta, estuvieron presentes Flor Torrente, Lucí Cavallero, Paula Giménez, Isabel Yaconis, Sofía “Jujuy” Jiménez, Victoria Gil, Connie Isla, Sofía Carmona y Marico Carmona.

