CÓRDOBA.- Un hombre que mató a su exsuegra para hacer sufrir a quien había sido su novia fue condenado a prisión perpetua por un tribunal compuesto por magistrados técnicos y jurados populares. El asesinato se produjo mientras la expareja estaba denunciándolo por violencia de género en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz

Miguel Nicolás Garay, de 30 años, llegó a la casa de su exsuegra y la mató a golpes. El crimen de Susana del Valle Sosa, de 62 años, fue el 6 de febrero de 2022. Esa madrugada había hostigado a Liliana Domínguez, su expareja.

Desde alrededor de las 2.30 de aquel día, Garay comenzó con las amenazas en la puerta de la vivienda. “¡Liliana, Liliana, te voy a matar, los voy a matar a los dos, vení salí afuera!”. Domínguez, que estaba con su nueva pareja, llamó a la policía que, según dijo, demoró en llegar. Cuando arribó el patrullero, el hombre no estaba, pero regresó en tres oportunidades esa madrugada, cuando incluso lanzó ladrillos contra la casa.

A las 6.30, Domínguez se fue a hacer la denuncia. Cuando volvió encontró a su madre asesinada, con varios golpes en la cabeza. Las dos vivían en el mismo lote, a metros una de otra, en el barrio La Cuesta, de Villa Carlos Paz. Ese mismo día. el fiscal Ricardo Mazzucchi ordenó la detención de Garay como único sospechoso del crimen.

La relación entre Garay y Domínguez había terminado varios meses antes del asesinato, pero el hombre –según comprobaron los investigadores– seguía “hostigando y persiguiendo” a su ex.

La fiscal de Cámara Mercedes Balestrini sostuvo que el asesino actuó para tomarse venganza de su exnovia y pidió la pena máxima al acusarlo de homicidio agravado por femicidio vinculado y ensañamiento. Además lo responsabilizó por lesiones graves calificadas y violencia de género contra Domínguez.

Los camaristas Roberto Cornejo, Fernando Martín Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández discreparon sobre el enfoque de femicidio vinculado, aunque la mayoría se inclinó por esa definición. Los jurados populares votaron en disidencia.

El defensor de Garay, Carlos Hairabedian, pidió la absolución porque no se había hecho un peritaje psiquiátrico para determinar si su cliente era o no era consciente de sus actos al momento del homicidio, si bien había comprendido la criminalidad del acto. También pidió que, de no aceptarse ese planteo, no se considerara ambas calificantes del crimen. No tuvo el apoyo de los jurados.