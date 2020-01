Sentada en Recoleta: piden justicia por Fernando Baéz Sosa

Uno de los afiches en la puerta del domicilio donde vivía Báez Sosa Fuente: LA NACION

Una hora antes de que arranque la sentada en el domicilio de Fernando Baéz Sosa, los medios y algunas personas no allegadas a la familia son los únicos presentes.

"Vine porque soy humana, y este caso me pegó muy fuerte. Tengo nietos de la misma edad. Me entristeció mucho", dice por ejemplo a LA NACION Vicente Domínguez. Algo similar dice Teresa Avalos, de Caballito: "Me auto convoqué sola. Vine a pedir justicia por Fernando".

La manifestación está pautada para las 18. En la entrada del edificio hay dos fotos de Fernando y flores que pusieron sus familiares.

Tanto en el negocio de al lado como en los frentes de los edificios cercanos hay panfletos con la cara del joven, bajo un cartel que pide justicia."Qué se haga justicia, estas cosas no pueden seguir pasando", dice a LA NACION Isabel Oviedo, que vino a apoyar la causa. No conoce a la familia y tampoco conocía a Fernando.

Por otro lado, Sofía Steinhardt, mejor amiga de Fernando y de su novia Julieta, dice: "Tenemos un grupo de Whatsapp donde nos mandamos todo y estamos siempre todos juntos. Vinimos apoyar a la familia de Fer".