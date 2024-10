“Fiebre trader” en San Pedro. RainbowEx suspendió los pagos por 14 días hábiles y la Justicia citará a un abogado de los “estafados”

Escuchar

En medio de la “fiebre trader” en San Pedro, la Justicia trata de avanzar en una investigación sobre la plataforma internacional en la que compran y venden criptomonedas miles de vecinos de la localidad que cambió su ritmo de vida habitual en medio de las versiones de una presunta estafa piramidal a gran escala. En paralelo, a través de un comunicado, Rainbow Exchange anunció a sus miles de inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por dos semanas.

“Estimados usuarios argentinos: Gracias por su continua confianza y apoyo en Rainbow Exchange. Damos gran importancia a la confianza de cada usuario, y su contribución y participación son de gran importancia para nosotros. Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, dice el texto que recibieron los “inversores” este martes.

El comunicado interno suma: “P ara garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas. Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina”.

“Si finalmente no podemos continuar operando localmente, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local”, agregan para tratar de llevar tranquilidad y cierran: “Entendemos que este acuerdo puede causarle inconvenientes y le pedimos disculpas por su comprensión. Rainbow Exchange siempre se ha adherido a los principios de transparencia y equidad, y continuará protegiendo los derechos e intereses de cada usuario con una estrategia sólida”.

La investigación judicial

En paralelo, según pudo saber LA NACION de una fuente judicial, la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, instruyó a la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, para que cite a declarar al abogado Adolfo Suárez Erdaire que, en las últimas horas, aseguró en declaraciones periodísticas contar con medio centenar de vecinos de San Pedro que habrían sido estafados por Knight Consortium a través de su aplicación Rainbow Exchange.

“Queremos que venga y aporte los que tenga. Que declare lo que sepa, ya que, no apareció nadie a denunciar nada”, dijo una fuente judicial a este medio que consideró que se estaría al frente de un delito de competencia federal, pero que ellos continuarán investigando hasta que se formalice a qué fuero le corresponde.

Sin embargo, las propias fuentes consultadas tomaron con recaudo los dichos de Suárez Erdaire debido a que cuenta con antecedentes de expresiones mediáticas que, en sede judicial, no son ratificadas. “El Estado va a tener que responder económicamente porque esto se transformó en la segunda economía de San Pedro. La Comisión Nacional de Valores (CNV) no revisó, no tomó cartas en el asunto y no se abrió una investigación de oficio para evitar lo de [Leonardo] Cositorto. Hoy la página funciona normalmente y te das cuenta a simple vista que es trucha”, había asegurado ayer el letrado.

“Tengo la mitad de los clientes a favor y la mitad en contra, pero todos me consultan por el tema. Tengo un cliente que metió US$10.000 y otro US$300.000, y la preocupación es si lo van a poder rescatar o no”, había asegurado Suárez Erdaire ayer en una entrevista con el canal TN.

La financiera Overcash, de San Pedro, vinculada con la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx Marcelo Manera - LA NACION

En busca del encuadre legal

“No hay denuncia de ningún vecino, pero en virtud de las noticias que trascendieron en los medios ante una supuesta estafa piramidal, comenzamos una investigación”, con esa frase habían respondido ayer a LA NACION desde la fiscalía general de San Nicolás, departamento judicial del que forma parte San Pedro, ante la creciente polémica en torno a la tranquila localidad que vive una “fiebre cripto”.

La fuente judicial consultada por LA NACION había explicado que tanto la fiscal General de San Nicolás como la fiscal de San Pedro, trabajaban para ver en qué encuadre legal se puede poner cartas en el asunto, antes de que sean miles los estafados y la localidad se vea envuelta en enfrentamientos y disputas.

“Pedimos información y ya está trabajando el equipo especializado en ciberdelito. Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, dijeron las fuentes consultadas y detallaron: “Al ser algo por fuera de la ley, en caso de que hubiese algún problema cuando las personas quieran retirar su dinero, no podrían recurrir ante el Estado porque se trata de una empresa informal o que operaría ilegalmente en el país”.

En concreto, el artículo 310 del Código Penal, establece: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”.

Se calcula que unos 20.000, casi una tercera parte de la ciudad de 70.000 habitantes, apostó a multiplicar su dinero en una plataforma Rainbow Exchange a través del extraño Knight Consortium. Marcelo Manera

“En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”, suma el artículo que cierra: “El monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva”.

Las autoridades judiciales también habían reconocido que estaban sorprendidos por la cantidad de personas que estarían involucradas en la red de inversores y que, en la actualidad, no tienen una investigación de similares características en todo el departamento judicial de San Nicolás, que está integrado por los partidos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Pedro y San Nicolás.

Una ciudad que perdió la calma

San Pedro es una localidad bonaerense situada 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses gran parte de los vecinos se sumaron a una “plataforma de trading” que les promete, en un mes y medio, duplicar los dólares invertidos en criptomonedas.

“Todo el mundo habla de eso acá. En realidad, lo que sabemos es que es un esquema Ponzi o una estafa piramidal, por acá la gente está muy confundida. La mayoría piensa que es una nueva forma de ganar dinero y en realidad lo que no saben es que una estafa”, resumió ante LA NACION, un vecino de San Pedro que prefirió preservar su identidad porque en la localidad hay “muchas personas que lo defienden a muerte”.

La casa de cambio Areco, de San Pedro, vinculada con la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx, que cuenta con mas de 20000 inversores Marcelo Manera - LA NACION

Cuando se pregunta por Rainbow Exchange o Knight Consortium, la respuesta de los sanpedrinos es “La China”. De esta manera definen a la plataforma que llegó a revolucionar la localidad que se paraliza cada vez que “la China”, una actriz indonesia, anuncia que es la hora de comprar y vender criptomonedas. “La plataforma paga el 1% diario en dólares. ¡Sabés cómo está la gente! Están sacando crédito, están vendiendo autos, vendiendo todo lo que pueden y metiéndola ahí”, resume el vecino que no se subió a la “fiebre trader” y, acto seguido, agrega: “Esto es sencillo, mientras todos entran no hay problema, el problema es cuando todos quieran sacar los dólares. Es lo que pasó con [Leonardo] Cositorto, más o menos”.

“Hay muchos ‘cabeza de termo’, mucha gente humilde que no conoce el tema financiero y se meten con la excusa de que van a ser millonarios. También son varios los vecinos que se volvieron administradores y que se dedican a juntar gente y por eso, se llevan una comisión. Algunos conocidos tienen más de 300 personas. Está medio San Pedro metido, todo el mundo habla de eso, todo el mundo corta sus actividades a eso de las 9 o 10 de la noche que es cuando, supuestamente, operás la compra de monedas que son todas monedas que no existen en realidad. En ese momento, es como que se paraliza todo”, se lamentó el vecino que teme que cuando el esquema se rompa haya problemas entre personas que se conocen de toda la vida.

“Es todo chamuyo, hay gente que metió mucha guita y gente humilde. El problema será el día que esto se caiga, va a ser un problema grande para el pueblo. Es como si hubiera un bingo, o un casino, más o menos lo mismo, y están todos esperanzados en ese tipo de operaciones que sabemos se van a caer en el corto plazo. Pero bueno, hay gente que no lo entiende y hay gente que lo entiende y que ha puesto una monedita, sacó lo que puso después de recuperarlo y dejó lo que había ganado y lo está timbeando. Pero hay otros que defiende a morir”.

