Flores: un conductor discutió con un peatón después de casi atropellarlo y lo corrió con un fierro

En la tarde del martes, un conductor que pasó un semáforo en rojo y un peatón que casi es atropellado mantuvieron una acalorada discusión que terminó con el automovilista corriendo al transeúnte con un fierro para golpearlo. Ocurrió en el barrio porteño de Flores, a una cuadra de la Plaza General Pueyrredón.

La violenta secuencia fue captada por la víctima del ataque. Cómo muestran las imágenes, el episodio se desencadenó luego de que el hombre dentro del Chevrolet negro no se detuviera en la luz de alto y quedara a centímetros de pisar a Sebastián. Fue entonces que el casi atropellado decidió sacar su celular e grabarlo.

“No viste el semáforo, ¿no? Casi me pasas por arriba”, le reclamó. El automovilista, irritado por la decisión del hombre de grabarlo, comenzó a saludar a cámara y con tono irónico, repitió una y otra vez: “Hola, hola, hola”. “¿No viste el semáforo? ¿Cómo vas a pasar el semáforo en rojo así? ”, insistió entonces Sebastián mientras filma la patente del vehículo. El accionar del peatón hizo enojar aun más al automovilista, que le tiró el auto encima y se justificó con un “está en verde”.

“¿Y? ¿Me vas a pisar? Empezá a aprender cómo tenés que pasar un semáforo. No se pasan en rojo los semáforos, se pasan en verde”, fue la respuesta que recibió el conductor. Tras aquel pequeño intercambio verbal, el altercado parecería llegar a su fin. Sebastián dejó de obstruir el paso y el agresor siguió la marcha.

Pero no fue así. Segundos después, el agresor estacionó a metros de la víctima, bajó con un fierro y corrió a su encuentro. “Pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto, pegale de vuelta al auto”, gritó mientras se acerca más y más. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó Sebastián mientras que el conductor intentaba pegarle con el objeto contundente, pero sin éxito. “Pegale de vuelta al auto, idiota”, lo amenazó el automovilista antes de que vecinos intercedieran. “Está todo filmado. Casi me pisas y me corriste con un fierro, chabón”, fueron las últimas palabras que Sebastián le dijo al hombre. El agresor cerró con un “¡denunciame, estúpido!”.

Más tarde, la víctima habló con Todo Noticias, y rememoró partes de lo sucedido. “Esto de pasar el semáforo en rojo, aunque no lo parezca, pasa en muchos lugares. Y acá lo que pasó fue que crucé, el semáforo seguía en rojo y vengo con la suerte de encontrarme [al agresor] en la esquina. Seguí parado en el semáforo. Voy y le hablo, que es lo que se ve en el video. Le digo ‘pasaste el semáforo en rojo, no me viste’. Fue una pequeña discusión. Y me fui del lugar”, relató el joven.

Y profundizó: “De un momento a otro, veo que el auto se estaciona cerca mío y el hombre me viene a buscar con un fierro. Viene a pegarme. Decía que le había pegado en el auto. Y la realidad es que, después de casi atropellarme, me volvió a tirar el auto encima diciendo que se quería ir, que había mucho tránsito y le estaban tocando la bocina. Realmente no podía creer que se bajara a buscarme. Me pareció mucho muy grave. No sé cuál es esa reacción. Parece incluso premeditado”.

“El fierro que tenía era para cambiar los pernos de la rueda. y me quería pegar en la cabeza. Es por eso que yo me corrí para cubrirme. Me intentó pegar por lo menos una vez y terminó pegándole a un poste. La verdad es que fue una situación muy violenta. Lo terminaron agarrando unos vecinos. Después del episodio quedé mal. Me quedé hablando con los vecinos y el tipo finalmente se fue por sus propios medios”, dijo para coronar su relato.

LA NACION