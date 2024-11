Video | Flores: dos motochorros asaltaron a una mujer de 77 años y un taxista los atropelló para que no escaparan

El lunes por la mañana dos motochorros que habían asaltado a una mujer de 77 años en Flores fueron atropellados por un taxista en plena huida. El hecho, según consta en el parte policial al que accedió LA NACION, ocurrió en el cruce de Carabobo y Santander. Ambos delincuentes contaban con antecedentes.

Como reconstruyeron las fuerzas de seguridad, dos ladrones en moto interceptaron a la víctima, de nacionalidad coreana, con el objetivo de robarle la cartera. El forcejeo entre uno de los motochorros y la dueña de la cartera fue de tal intensidad que la mujer cayó al piso y fue arrastrada unos metros antes de que lograran quitársela..

“La situación fue advertida por un hombre de 46 años que, a bordo de un taxi marca Fiat Cronos, embistió a los delincuentes para defender a la damnificada. Tras el feroz impacto, uno de los ladrones quedó tirado en el suelo mientras que el otro pudo escapar -por lo menos momentáneamente- a pie.

Minutos más tarde, se hizo presente en el lugar personal de la Comisaría Vecinal 7B, que rápidamente redujo y detuvo al ladrón herido. El cómplice que se dio a la fuga fue detenido poco después en la guardia del Hospital Piñero, donde además fueron derivados el otro ladrón y la mujer damnificada, todos fuera de peligro.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de Laura Bruniard, que labró actuaciones por “robo en grado de tentativa”.

Los dos delincuentes contaban con antecedentes. Uno de ellos, de 25 años, por robo, mientras que su cómplice, de 27, tenía un pedido de captura por robo vigente. Además, la moto en la que circulaban tenía un pedido de secuestro por robo, delito que había sido denunciando tan solo horas antes.

González Catán: un taxista atropelló a una mujer con su bebé en brazos y huyó sin asistirlos

Cuatro días atrás, un taxista atropelló a una mujer con su bebé en brazos y huyó sin asistirlos. El hecho, que quedó registrado en cámara y pudo haber terminado en tragedia, ocurrió en González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Tanto las imágenes como el testimonio de la víctima se dieron a conocer este lunes.

El video, obtenido de una cámara de seguridad instalada en la vía pública, muestra en momento exacto en el que el conductor -que todavía no fue identificado y continúa prófugo de la Justicia- pasa por encima de la mujer y su hijo y, lejos de detener el vehículo y ofrecerles ayuda, continúa su recorrido.

“Todo ocurrió en la puerta de mi casa. Estamos vivos de milagro. Fue muy fuerte el golpe. Más mi nene que, como se ve en el video, se dio la cara contra el suelo. Cayó a medio metro mío, solo y se golpeó fuerte”, relató Ivana en diálogo con Mediodía Noticias (El Trece) mientras sostenía a Derek una vez más entre sus brazos.

Respecto de la lentitud de la Policía bonaerense para identificar al autor del hecho, insistió en que “a tres días del incidente, todavía no tienen nada”. “Nos aportaron recién los videos de las cámaras que están en locales. No se logra ver la patente, el número del vehículo o si estaba o no acompañado”, lamentó Ivana.

Y detalló a continuación. “En este barrio, el único taxista que conozco es mi vecino de enfrente. No había visto ningún otro vehículo similar a ese. Probablemente estuviera de paso. Otros conocidos me comentaron que no es la primera vez que lo ven”. Dijo además que el taxista jamás tuvo intenciones de frenar.

“Es más, pareciera como si todo fuese adrede. En las grabaciones se logra ver como la maniobra que hizo, al subirse al cordón... Da la sensación de que nos quiso chocar a propósito. No bajó la velocidad en ningún momento. Es increíble la altura a la que me levantó. Me corrí diez metros del lugar donde estaba”, narró.

Sobre la salud de Derek, su madre se mostró aliviada de que tuviera solo “algunos raspones”. “Le hicieron tomografías, placas, estudios de sangre y orina, y nada”, remarcó. Aun así tanto ella como su familia se mantienen al pendiente frente a la posibilidad de que el menor “tenga potenciales secuelas”.

“Cuando nos chocó, el bebé estaba blanco. No reaccionaba. Tenía los ojos abiertos pero no lloraba ni se movía. Yo me levanté de inmediato por la desesperación de ver a mi hijo así y empezamos a buscar autos que nos pudieran llevar a un hospital. Nadie nos quiso ayudar.”, dijo Ivana entre lágrimas.

“Yo en la pierna tengo un hematoma muy grande. Está al rojo vivo. Me duele todo. Tengo la cadera negra”, sumó en relación a su condición física tras ser atropellada por el vehículo. “Puedo entender que el taxista se haya asustado después de atropellarnos. Pero no que huyera del lugar”, cerró la víctima.

LA NACION