Yanina Marotte es madre soltera. Tiene 33 años y su hija, 11. Es cabo de la Policía Federal Argentina (PFA). Cobra 600.000 pesos por mes. Anteayer, a las 6.14, cuando iba a trabajar y después de hacer una compra en un quiosco, fue víctima de un robo. Fue interceptada en la colectora de la avenida General Paz, en límite entre Villa Madero, La Matanza, y Villa Lugano, por dos delincuentes. La amenazaron con un arma de fuego y la tiraron al piso. Forcejeó hasta que le robaron el teléfono celular y escaparon. Ella se reincorporó y persiguió al ladrón armado y efectuó varios disparos y lo hirió de muerte. Estuvo presa 40 horas. Está imputada de homicidio agravado por su condición de miembro de las fuerzas policiales. “No me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo de que era él o yo” , sostuvo la mujer policía en su declaración indagatoria.

Marotte fue excarcelada bajo caución juratoria anoche por decisión de la jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi. En la parte resolutiva, la magistrada explicó que la uniformada, para continuar el proceso en libertad, debe asumir el compromiso de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación.

“La oficial de la PFA Yanina Marotte está en libertad. Nosotros cuidamos a los que nos cuidan”, afirmó anoche en su cuenta de la red social X (exTwitter) la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Cuando se había conocido la noticia de la detención de Marotte, la ministra había dicho: “Usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

Hoy, Bullrich se reunió con Marotte y subió un video del encuentro a su perfil de X. “Te felicito. Nosotros te vamos a mantener en tu lugar [de trabajo]. La decisión es la condecoración, no la sanción”, le dijo la ministra a la policía.

En la resolución donde dispuso la excarcelación de la mujer policía, la jueza Yacotti afirmó: “Ahora bien, atendiendo a la gravedad y penalidad que subyace a la imputación, a fin de asegurar que Marotte se someterá a la jurisdicción, se dispondrá su libertad condicionada a que asuma el compromiso de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, la prohibición de salida del país, como modo de controlar su efectiva sujeción a los avatares del proceso y evitar cualquier tipo de entorpecimiento a su curso”.

El ladrón muerto fue identificado por fuentes judiciales como Juan Roman Maciel Vallejos. Su padre se opuso a la excarcelación de Marotte “porque fue un asesinato por la espalda a una persona desarmada”, agregaron las fuentes consultadas.

En su declaración indagatoria, Marotte recordó el momento del ataque: “No sé en qué momento me lograron tirar al piso. Un ladrón que también estaba armado me empezó a tocar toda. Tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma. Entonces intenté que no la toque, pero se dio a cuenta porque se me levantó la remera. El delincuente gritó ´tiene un arma, tiene un arma´. Había muchos gritos alrededor, yo me sentía mareada confundida por los golpes Escuché que gritó ´matala, matala, matala´”.

Yanina Marotte y el abogado Fernando Soto

Después se refirió al momento en que disparó: “Entonces recordé que había un destacamento de la Policía de la Ciudad a pocos metros. Sentí que era un lugar seguro. Cuando me levanté, a la par, también se levantó uno de los ladrones y veo su arma en dirección a mí. No me quedó otra alternativa que disparar porque sentía miedo, era él o yo”.

El abogado defensor de Marotte, Fernando Soto, dijo a LA NACION: “Se demostró que actuó en legítima defensa. Vivió una pesadilla, simplemente por ser policía y defenderse. No quería que su hija se quedara sin madre. La causa penal es porque es policía”.