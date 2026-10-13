Fuga “enjabonada”: se escaparon por el pasaplatos de la puerta del calabozo donde estaban detenidos por narcotráfico

Una insólita fuga se produjo en el Escuadrón 21 de la Gendarmería en La Quiaca. Dos narcotraficantes que estaban detenidos en el edificio de la fuerza federal enclavado en la frontera norte de Jujuy se escaparon a través del pasaplatos de la puerta del calabozo y, antes de franquear la puerta que los llevó hacia la calle arrojaron al piso una solución jabonosa para dificultar la persecución. Finalmente, los evadidos fueron recapturados en el centro de Villazón, la ciudad boliviana situada al otro lado del río que sirve de límite internacional, y entregados de nuevo a las autoridades argentinas.

El hecho se conoció en las últimas horas, pero la semana pasada, cuando Walter Ernesto Medina, dominicano de 29 años, y Jaime Olmos Delgadillo, de 36 años, nacionalidad boliviana y residencia en la Argentina, aprovecharon la laxitud de la guardia y que la trampilla de la puerta no estaba trabada para trasponerla con agilidad y escapar de la celda.

Fuga de dos traficantes de drogas detenidos en el Escuadrón de La Quiaca

Una cámara de vigilancia interna captó la evasión. En el video se ve que antes de cruzar la puerta de salida del área de calabozos, el dominicano arrojó un líquido blancuzco al piso de baldosas, con el objetivo de obstaculizar la velocidad de los gendarmes en la persecución que sobrevendría.

Según informaron medios jujeños, se activó la alerta y se pidió colaboración internacional. El Comando de Frontera Policial de Villazón desplegó un operativo de localización e intercambio de información que permitió encontrar a los evadidos en el cruce de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en la ciudad boliviana.

Las autoridades del país vecino optaron por imponer la sanción migratoria inmediata de expulsión a los dos recapturados. En el marco de la cooperación binacional, se coordinó el traslado y entrega de los aprehendidos, que se concretó el martes pasado a las 16.50, cuando Olmos y Medina fueron trasladados hasta la mitad del Puente Internacional Horacio Guzmán, que conecta La Quiaca con Villazón, donde personal de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), del Comando de Frontera Policial boliviano, entregaron a los dos narcos a los efectivos de la Gendarmería argentina.