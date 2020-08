Córdoba. Aparecieron videos claves por el caso del joven baleado por policías

La familia de Valentino dice que tiene "miedo".

CÓRDOBA. Aparecieron hoy dos videos grabados con teléfonos móviles de los últimos minutos de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años asesinado por la policía cuando el auto en el que iba con unos amigos pasó sin parar un control policial y fue baleado y perseguido por patrullas de la fuerza. En las imágenes se ve cuando el Fiat Argo en el que viajaban los jóvenes hacia la Clínica Aconcagua se detiene a pedir que atiendan a Blas, que, agonizante, yacía en el suelo; como se negaron a recibirlo, volvieron a subirlo al coche. En otro video, difundido por canales de TV locales, el Argo es frenado en un gran operativo a las pocas cuadras y varios agentes rodean el vehículo.

Por el asesinato de Correas hay dos policías presos imputados por homicidio agravado y se investiga si "plantaron" un arma vieja y dijeron que un supuesto testigo había visto cuando la tiraban desde el auto. También se investiga la actuación de la clínica donde no atendieron al joven.

La discusión entre policias y los amigos de Blas Correas, cuando el joven ya había sido baleado Crédito: Canal12 (Córdoba)

Desde la fiscalía indicaron que, aparentemente, un empleado administrativo de la clínica fue quien les dijo a los amigos de Blas que llamaran a Emergencias o que fueran al Hospital de Urgencias. Iban hacia allí cuando la policía los detuvo. Todo indica que los médicos no fueron informados de la emergencia por el empleado de la entrada.

Los detenidos son Lucas Gómez, de 35 años, y Javier Alarcón, de 31, pero se analiza también si corresponde imputar por un presunto encubrimiento a los cuatro efectivos que estaban en el puesto de control por el que Correas y sus amigos pasaron sin detenerse.

Soledad Laciar, la mamá de Correas, afirmó que tiene "miedo" por su familia. "Da asco eso. Podría entender que la policía se equivocó, somos humanos y podemos equivocarnos. Aquí no son solo los que dispararon, aquí hubo cientos y cientos de policías tratando de tapar lo que pasó", afirmó a radio Mitre Córdoba.

Insistió en que no parará hasta que haya justicia para su hijo:"Nadie me dejaba acercarme. Ahí me cayó la ficha, me sacaron del medio para seguir haciendo el chanchullo. Me da mucho miedo. Tengo miedo a la policía, a lo que vayan a hacer".

Después del crimen de Correas, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, cambió la cúpula policial de la ciudad de Córdoba."El protocolo de control vehicular, que está vigente desde 2017, habla de no usar el arma de fuego", explicó la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti, designada en reemplazo de Gustavo Piva.

Hugo Luna, defensor de Alarcón, uno de los detenidos, sostuvo que "los medios probatorios que están incorporados y que vendrán, serán dirimentes para ver el grado de responsabilidad" de los acusados. Admitió que los disparos "no debieron hacerse". Al respecto, sostuvo. "A ellos les llamó la atención y la preocupación es que era el segundo control que trasponían sin parar. Se presumía que algo sucedía o algo transportaban en ese auto. O que algo había pasado. No se debió disparar, pero hay que estar en ese momento y lugar, cuando el auto se les venía encima y les avisaban que debían detenerlo".