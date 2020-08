Gatillo fácil en Córdoba: investigan si la policía "plantó" un arma

Valentino Correa, víctima de un caso de violencia institucional

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 11:49

CÓRDOBA.- Esta provincia sigue conmocionada por un nuevo caso de gatillo fácil, según la imputación de la Justicia a los dos policías detenidos. Valentino Correa, de 17 años, murió ayer a la madrugada después de recibir un disparo por la espalda.

La víctima había cenado unas pizzas con unos amigos en un bar. Después de la comida, el grupo había ido a buscado a otros jóvenes y volvían cinco en un Fiat Argo cuando evadieron un control policial y una dupla de agentes les disparó. Hay tres armas secuestradas, dos reglamentarias y una más que se investiga si fue "plantada" por los uniformados.

Recién varias cuadras después de eludir el puesto de control de rutina, cuando los dos jóvenes que iban en el asiento de atrás pidieron al conductor, Juan Cruz, que frenara para bajarse Valentino dijo que estaba herido.

Dos descendieron y el resto siguió en el auto, según contaron, hasta una clínica privada de la zona donde, dijeron, no los quisieron atender. A unos metros un móvil policial los interceptó. Valentino murió en la calle.

Los policías apostados en el puesto de control eran Yamila Martínez, Lucas Gómez, Wanda Esquivel y Javier Alarcón. Por el registro de las cámaras de seguridad, están imputados de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego y detenidos solo Gómez, de 35 años y Alarcón, de 31. Los agentes primero declararon que intentaron frenar el Fiat Argo porque antes habían tenido un altercado con los ocupantes de una moto que, según los jóvenes, pensaron que les iba a robar.

Uno de los detenidos sostuvo que un testigo -quien sigue sin ser identificado- había visto cómo desde el auto tiraban un arma, que rastrillaron el lugar y hallaron un revólver calibre 22 viejo en una bolsa. Existen dudas de si el arma está en condiciones de uso.

El fiscal José Mana investiga si el revólver fue "plantado". Las familias de los jóvenes y sus abogados descartan totalmente que les perteneciera. La Justicia ordenó un dermotest (prueba de rastros de pólvora) a los cuatro amigos de Valentino.

"El Ministerio de Seguridad proporcionará, como es obligatorio, todos los elementos necesarios para esclarecer el hecho, que en su gran mayoría tiene ribetes por dilucidar", aseguró el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, quien sostiene que "no se encubrirá a nadie".

"Hay una convicción innegociable: no hay lugar ni para los apañamientos ni encubrimientos dentro de la policía. Esto ha sido una política de Estado en los últimos años y no ocurrirá en esta oportunidad, si es que la investigación se endereza sobre responsabilidades funcionales de efectivos que integran la fuerza. Ni en este caso, ni en otros", definió.

Tristeza

Soledad, la madre de Valentino, dijo que la lucha es para que "no ensucien" a su hijo. "No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo, porque sé a quién crié. No quiero más muertos en mi familia. Somos una familia de bien. No voy a permitir que lo ensucien. Me voy a encargar de eso hasta el último día de mi vida. A mi hijo lo acribillaron", lamenta.

Los amigos del joven habían convocado para hoy a una marcha para pedir justicia, pero la familia pidió esperar. Valentino iba al sexto año del Colegio San José, que ayer emitió un comunicado marcado por el dolor y la voluntad de acompañamiento a la familia.

Hincha y socio de Belgrano de Córdoba, era nieto de Miguel Laciar, conocido como El Pato, quien jugó en los años 70 en ese club, donde fue una gloria.

En su cuenta de Twitter, la institución deportiva posteó: "Belgrano repudia enérgicamente el homicidio de Valentín Blas Correas, socio del Club y nieto de Miguel Laciar. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia".