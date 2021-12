Gatillo fácil en Miramar: la tía policía de Luciano Olivera dijo que sus compañeros le mintieron sobre el crimen de su sobrino

Tras el crimen del adolescente Luciano Olivera a manos de un efectivo de la policía bonaerense, la tía policía de la víctima dijo que sus compañeros le mintieron sobre el crimen de su sobrino. “A dos o tres de mis propios compañeros les pregunté qué había pasado y me decían que era un accidente de tránsito”, contó Cintia Aristegui.

Esa madrugada fatídica del último viernes, Aristegui recibió el llamado de una amiga que le advertía que Luciano había tenido, supuestamente, “un accidente”, contó esta mañana en diálogo con Radio con Vos. Cuando llegó al lugar, la tía vio a su sobrino inerte y supo que ya había fallecido. Hasta ese momento, según relató la mujer, los efectivos presentes, muchos de los cuales ella conocía por pertenecer a la misma fuerza, le dijeron que había habido un accidente de tránsito.

“Lo cual era raro porque no había marcas de derrape de la moto y el nene no tenía contusiones en su cuerpo”, dijo Aristegui. Cuando había transcurrido más de una hora, la madre de Olivera -que en medio del desgarrador dolor no permitía que nadie se acercara al cuerpo de su hijo - le levantó el buzo a la víctima y allí se dio cuenta de la realidad: el adolescente había recibido un disparo en el pecho.

Luciano Olivera, el joven de 16 años que recibió un disparo en el pecho por parte de un policía, Gentileza: 0223

“Ahí cambio todo en la cabeza de todos los que estábamos. Mi hermana se abalanzó sobre todo los policías gritándoles que el nene tenía un tiro”, recordó la tía de la víctima del gatillo fácil. Y prosiguió: “Lamentablemente, dentro de la institución, como en toda la sociedad, hay inadaptados, pelotudos. Porque este que le disparó lo hizo por pelotudo. Todavía no logro entender”.

La policía explicó que cuando alguien quiere evitar un control policial los efectivos de los alrededores ya están en contacto y saben que tal se fuga en moto, que existe una sospecha sobre tal persona que podría estar armada. “Se tiene que dar una serie de requisitos, como dar la voz de alto por ejemplo, y acá no había indicios de que mi sobrino estuviese armado”, dijo la efectiva que si bien hoy se desempeña en tareas no operativas por problemas personas prestó servicio en la calle durante ocho años.