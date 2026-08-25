Grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba. Tres nuevos detenidos, entre ellos un policía en actividad

CÓRDOBA.- Ya son 15 los detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés. Se sumaron otros tres arrestos, uno de ellos de un policía en actividad en la capital provincial, por orden de la fiscal Analía Cepede que lleva adelante la investigación.

La causa comenzó a principios del mes pasado, cuando la familia de una de las menores denunció que no había vuelto a su casa después de decir que iba a lo de una amiga.

En ese contexto, se activaron los operativos de búsqueda y el rastreo por geolocalización de teléfonos celulares que permitieron ubicarla junto a otra adolescente en Sumampa (Santiago del Estero), una localidad a 20 kilómetros de Villa de María del Río Seco.

Las tres víctimas involucradas en esta causa tienen entre 13 y 14 años y dos de ellas tienen colocado un chip intradérmico anticonceptivo.

Cuando fueron trasladadas al Polo de la Mujer, una de las adolescentes contó que a los 11 años le habían colocado el chip intradérmico, mientras que la otra afirmó que lo tenía desde hacía un mes. Por este motivo, como ya reveló LA NACION, hay abierta otra investigación judicial para determinar la responsabilidad del sistema de salud en la colocación del dispositivo a la menor de 13 años.

Entre quienes están presos en la cárcel de Cruz del Eje se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor del legislador del oficialismo cordobés Ramón Ernesto Flores, quien pidió licencia la semana pasada.

Villarreal está acusado de abuso sexual con acceso carnal. Flores lo desvinculó del cargo después de que quedara imputado.

Sobre Villarreal y su familia existe, desde 2021, la denuncia de una mujer que entonces tenía 33 años y que refirió abusos y reducción a la esclavitud cuando estaba en guarda con esa familia, siendo muy chica. Incluso, tiene un hijo que sería del hermano de Villarreal.

La causa nunca pasó a la Fiscalía, quedó en la comisaría. La víctima atraviesa ahora una enfermedad muy grave, aún así ayer pudo hablar con Cepede.

Sobre los hechos ocurridos en los últimos tiempos, la fiscal insiste en que no se trata de una banda organizada. Los contactos se iban pasando de manera “informal”. Desde el inicio de la causa, subraya la condición de vulnerabilidad social y económica de las adolescentes. Hay que tener en cuenta que, de sospecharse de trata, la causa pasaría al fuero federal.

La funcionaria indicó a este diario, que los adultos contactaban a las menores a través de teléfonos móviles, de mensajes de WhatsApp o en las redes sociales y les pedían fotos con contenido sexual.En algunos casos, como deriva de las acusaciones, hubo encuentros personales