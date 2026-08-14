Córdoba: tras la desaparición de una adolescente descubren una red de grooming que implantó chips anticonceptivos a niñas de 11 años

CÓRDOBA.- Una investigación policial judicial que comenzó con la desaparición de una adolescente de 13 años derivó en el destape de una causa por grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores de fuerte impacto en Córdoba. Hay nueve detenidos, entre ellos un hombre que era asesor de un legislador provincial oficialista.

La fiscal Analía Cepede, a cargo de la causa, logró determinar hasta el momento que los adultos habrían contactado a las adolescentes mediante mensajes en redes sociales y les habrían solicitado imágenes sin ropa. En algunos casos, hubo también encuentros presenciales.

La adolescente cuya desaparición denunció su familia pudo ser localizada con vida. A partir del peritaje de su teléfono celular, detectaron conversaciones, imágenes y contactos de contenido sexual con distintos hombres adultos.

Tres menores son las incorporadas a la causa como víctimas, pero no se descarta que puedan sumarse más. Lo mismo respecto de los acusados.

A fines de julio fueron detenidas siete personas y el último fin de semana se concretaron otras dos detenciones. Todas ocurrieron en Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés.

En los casos en los que se definió que hubo contacto digital con finalidad sexual, la acusación contempla el delito de grooming. En aquellos en que se acreditaron encuentros y contacto sexual, se avanzó con imputaciones por abuso sexual con acceso carnal.

Los números de teléfono de las adolescentes circulaban entre hombres que se conocían o compartían ámbitos cotidianos. Por el momento, los investigadores no habrían hallado una red criminal, aunque ese aspecto continúa bajo análisis.

La situación de vulnerabilidad social de las adolescentes y sus familias es un factor clave. Todas las víctimas compartirían esas características. Hay casos en los que los investigadores determinaron contraprestaciones económicas por fotografías de desnudos pedidas a las adolescentes. Se han comprobado entregas de hasta $80.000.

Para Cepede, la vulnerabilidad socioeconómica jugó un rol significativo para explicar cómo los adultos lograron manipularlas.

La fiscal Cepede confirmó a Cadena 3 que las víctimas tenían colocado un implante (chip) anticonceptivo desde hace al menos dos años, cuando tenían alrededor de 11 años de edad.

El dato surgió durante los exámenes médicos y psicológicos en el Polo de la Mujer al consultar sobre antecedentes de métodos anticonceptivos. La Justicia también investiga la responsabilidad del sistema de salud y de los hospitales locales por la colocación del dispositivo a menores de edad.

Asesor de legislador

José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores -lo desvinculó después de conocer su situación- está acusado de abuso sexual con acceso carnal.

Flores reconoció que Villarreal trabajaba para él pero que ya había pedido su desvinculación. Ese vínculo está mencionado en la causa por la fiscal Cepede: se consigna que figuraba como asesor del legislador, aunque la investigación apunta a establecer qué tareas realizaba efectivamente.

De esta manera, son nueve los detenidos que permanecen alojados en la cárcel de Cruz del Eje mientras avanza la etapa de instrucción.