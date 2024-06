Habló la madre de Loan y cargó contra los participantes del almuerzo: “Tienen que hablar y decir qué hicieron”

Escuchar

Luego de 13 días de búsqueda, sigue sin haber rastros de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio. En este marco, María, su madre, habló sobre cómo transita este difícil momento, apuntó contra los seis detenidos que tiene la causa y reveló cuáles son sus hipótesis sobre lo que ocurrió realmente.

“Tienen que hablar y decir qué hicieron con Loan. No puede ser que esté desaparecido hace 13 días, tiene que aparecer. Los que lo tienen que lo dejen en la puerta de mi casa, que no le hagan nada y que lo entreguen vivo y sano”, pidió.

De esta forma, en diálogo con la señal de C5N, la mujer aseguró que tiene “un pálpito” que le indica que el menor que desapareció el jueves 13 de junio va a volver con ella pronto. “Ya no se aguanta. Hoy me levanté con el presentimiento de que Loan va a estar conmigo ”, consideró.

Catalina, la abuela de Loan, durante una recorrida por las zonas aledañas a su casa. Alejandro Guyot - LA NACION

“Los que estaban ahí... Alguien tiene que saber cómo estaba Loan y qué estaba haciendo. Yo no estaba ahí; a mi me llamaron a las cuatro de la tarde para decirme que mi hijo estaba desaparecido”, contó, haciendo referencia al último almuerzo que compartió el niño junto a su padre, su abuela y otros familiares y amigos de la familia.

En esta misma línea, descartó la primera hipótesis que se investigó acerca de que el pequeño podría haberse perdido en el monte cuando trataba de volver a la casa de su abuela desde el naranjal en donde supuestamente se encontraba. “Loan es vivo, él sabe todo y se sabía defender”, indicó y sumó: “En la parte en que dicen que se perdió... Él no se perdió ahí. Si hubiese estado perdido ahí iba a llorar y gritar, y nosotros no lo escuchamos”.

Ese mediodía, Loan fue junto a su padre, José Peña, a almorzar a la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, que está ubicada en el paraje El Algarrobal, en una zona rural de la localidad de Corrientes. Durante los primeros días de la búsqueda, la única pista que se siguió fue la del menor se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío, Antonio Bernardino Benítez, y un matrimonio amigo, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva acusados de trata de persona.

Y agregó: “Estamos destrozados. No sé de dónde saco la fuerza, tengo angustia, no puedo hacer nada. A mí no me informan nada, todos los datos van a mis hijos que están atentos. Yo no sé nada”.

Loan, en el caballo con el que fueron al campo en donde luego se perdió.

Pese a que en un principio la búsqueda se enmarcó en un caso de persona perdida y “abandono de persona”, la causa pegó un giro inesperado y se modificó a “trata de persona”. A su vez, este lunes 24 de junio la investigación y su búsqueda pasó al fuero federal debido a esta misma teoría. Así lo resolvió el juez de Garantías Goya Darío Ortiz después de una presentación donde el Ministerio Público Fiscal de Corrientes declinó la competencia.

Actualmente, la hipótesis principal que investiga la Justicia es que Loan fue raptado y entregado a una red de trata. Los sospechosos de realizar la entrega final con esos fines son Victoria Caillava, quien se desempeñaba como directora de Producción del municipio, y su marido, el oficial retirado Carlos Pérez, ambos recientemente detenidos.

Se cree que la pareja se habría llevado al niño en una camioneta blanca Ford Ranger con la que llegaron hasta la casa de Catalina y, con el mismo vehículo, se habrían dirigido hasta una propiedad en la localidad de 9 de Julio para trasladar más tarde al menor a un Ford Ka rojo, que también les pertenece. Con ese auto, el matrimonio viajó al día siguiente del almuerzo a Resistencia, Chaco. La sospecha es que en algún punto del recorrido habrían entregado a Loan a una organización de trata que podría haberlo cruzado a Paraguay .

Por el momento, los detectives policiales trabajan para reconstruir los movimientos de los sospechosos para poder determinar el paradero de Loan.

LA NACION