Habló uno de los imputados por la muerte de Liam Payne y negó haberle entregado drogas al ex One Direction

La investigación por la muerte de Liam Payne sigue su curso y, por el momento, hay tres personas imputadas por abandono de persona seguido de muerte y suministro y facilitación de estupefacientes. Uno de ellos es un joven de 24 años llamado Braian Nahuel Paiz. En una entrevista televisiva, el acusado negó haberle entregado drogas al cantante británico.

“La realidad es que no le suministré drogas”, aseguró, horas atrás, en diálogo con Telefé Noticias. “Me contactó en lo que es mi trabajo. Nos pasamos el contacto y nos vimos esa noche. Normal. Me fue a buscar abajo porque me había perdido, no sabía como llegar al hotel y él me fue a buscar”, agregó Paiz y aclaró que eso sucedió cuando Payne se encontraba alojado en el Hotel Park Hyatt que está en Palermo. “Ahí nos juntamos. Me mostró un poco de su música, de la que iba a sacar adelante”, narró.

En un momento de la entrevista, el joven dijo que había escuchado que el exintegrante de One Direction estaba en tratamiento por adicciones, aunque destacó: “Pero la realidad es que cuando llegó al local donde yo trabajo él ya estaba drogado, de hecho ni comió”.

Paiz brindó más detalles de ese encuentro: “Me pidió mi contacto y yo le pasé mi Instagram. Me envió mensajes porque quería drogarse. Ya estaba drogado y se iba a un concierto o algo así”. De acuerdo a su versión, ese 2 de octubre fue la última vez que habló. “Subí al hotel, charlamos, me mostró la música como te dije anteriormente y nos tomamos unos shots de whisky”, repasó.

Además de Paiz, están imputados en la causa que investiga la muerte el ex One Direction Rogelio Nores y Ezequiel Pereyra. El primero de ellos es el amigo y empresario argentino–norteamericano del artista fallecido. Luego de ser imputado por la Justicia por abandono de persona seguido de muerte, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes, Nores brindó detalles del último encuentro que mantuvo con el cantante, minutos antes de su muerte.

En una entrevista exclusiva que fue publicada por Daily Mail el pasado jueves, el empresario rechazó las acusaciones. “El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no volvió a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal”, aseguró. El hombre desestimó, además, la acusación de haber abandonado a su amigo mientras este se encontraba en una situación por demás peligrosa. “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que todo sucediera”, afirmó. ”Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui”, indicó. Y agregó: “Nunca me imaginé que algo así sucedería”.

