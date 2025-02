La muerte de Liam Payne: sobreseyeron al empresario argentino que había sido procesado por el homicidio del músico

Rogelio Nores, el empresario argentino amigo de Liam Payne que había sido procesado por el delito de homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte del músico, ocurrida en octubre pasado en Palermo, fue sobreseído por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La decisión de los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Lucini, integrantes de la Sala IV del tribunal de alzada, también alcanzó a Gilda Martín y Esteban Grassi, gerenta y jefe de recepción del hotel CasaSur, respectivamente, donde estaba alojado el músico cuando falleció.

“Revocar el auto traído a estudio y sobreseer a Nores, Grassi y Martín en orden al hecho que se calificó como constitutivo del delito de homicidio culposo, por el que fueron indagados, dejando expresa constancia de que la formación de esta causa no afecta el buen nombre y honor de que hubieran gozado”, se sostuvo en la parte resolutiva del fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

Payne, de 31 años, falleció la tarde del 16 de octubre pasado después de caer desde el tercer piso al patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado. En la autopsia, se hizo referencia a 25 lesiones compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

“Se determinó además que presentaba alcohol etílico en concentración de hasta 2.7 gramos/litro, cocaína, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetileno y sertralina”, según surge del expediente judicial.

Tras el fallo del tribunal de alzada, el abogado Rafael Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de Nores, afirmó a LA NACION: “Pudimos revertir el procesamiento y obtuvimos el dictado de un sobreseimiento categórico. La Cámara de Apelaciones convalidó nuestros argumentos y destacó que Nores no tenía el rol de garante y, por tanto, no tenía la obligación jurídica, ética y social de cuidar a su amigo porque se encontraba afuera del hotel en el momento de su fallecimiento. También probamos que Nores no tenía conocimiento de la crisis emocional que había sufrido Liam adentro del hotel y por tal motivo tampoco podía evitar un accidente o mala decisión del músico. La posición de garante, en términos penales, exige que pueda resultar un resultado lesivo y que a la vez tenga un deber jurídico de actuar para evitar un daño”.

Payne se había hospedado en CasaSur, situado en Costa Rica al 6000, en Palermo, el 13 de octubre pasado. Llegó acompañado de Nores, quien no se hospedó, pero dejó su número de teléfono como contacto.

“Desde entonces se habría verificado de parte de Payne el consumo considerable de alcohol, en función de los pedidos que realizaba a su habitación o lo que personal del establecimiento advertía acudía allí para practicar la limpieza. También se supo que procuró conseguir cocaína por medio de empleados del hotel y otras personas. El 16 de octubre por la mañana, Payne se mostró exaltado en la recepción. Luego arribaron dos mujeres que subieron a la habitación, donde permanecieron junto a la víctima. A su retiro, discutieron con Payne en el lobby, ya que se quejaban por una diferencia de dinero que debía pagarles por haber mantenido relaciones sexuales. Aproximadamente a las 14, con motivo de tales incidentes, la encargada operativa del hotel, Martín, llamó a Nores, a quien siempre identificó como el manager, para pedirle que Payne se retirara del hotel. Su interlocutor le habría solicitado algo de tiempo para conseguir otro alojamiento. Nores se acercó al hotel para solucionar el conflicto con las mujeres, se retiró y volvió a la media hora, permaneciendo hasta las 16. En el curso de esa tarde personal de limpieza del hotel accedió al departamento e informó que el televisor estaba roto. Minutos después, se escucharon ruidos de rotura de cosas en el tercer piso. A partir de entonces, Payne bajó otras dos veces a la recepción, para luego retornar a su dormitorio. En la segunda de esas ocasiones, se sentó en un sillón y se desvaneció cayendo al piso. Grassi y otras dos personas lo asistieron, lo llevaron a su habitación y reclamaron la presencia de personal policial llamado al 911″, según se desprende del expediente. Poco después, el excantante de One Direction, iba a caer al vacío desde la habitación del tercer piso donde estaba alojado.

Nores, Martín y Grassi habían sido procesados en diciembre pasado por la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard. Los sospechosos habían sido imputados por el fiscal Andrés Madrea.

“Nores no había asumido obligaciones especiales, es decir profesionales y de conocimientos específicos que pudieran vincular su conducta de manera relevante y exigible con la muerte de Payne. Probablemente, de haber contado con conocimientos de medicina y de psiquiatría, así como en caso de haberse hecho cargo como cuasi acompañante terapéutico del damnificado, la relación meramente casual de sus actos con el resultado –en tanto mero lego en tales asuntos y ajeno a semejantes obligaciones–, podría haber mutado en deberes exigibles y hacer de las consecuencias de la estadía de Paye en el hotel un acontecimiento por el que debiera responder”, se sostuvo en el fallo del tribunal de alzada.

En cambio, en la resolución de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se confirmó los procesamientos de Ezequiel Pereyra y de Braian Paiz por el delito de entrega onerosa de estupefacientes.

Paiz trabajaba como camarero en un restaurante de Puerto Madero cuando conoció a Payne. Y Pereyra era empleado del hotel CasaSur.

