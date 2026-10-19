Hallaron cuchillos y ropa con manchas rojas en la casa de un sospechoso preso por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Mientras los detectives policiales y judiciales continúan con la búsqueda de Nanci Godoy, la docente desaparecida en Esquina, en Corrientes, se supo que en la casa del peón detenido durante la investigación del caso se encontraron cuchillos y ropa con manchas rojas.

Así lo informó el fiscal Javier Mosquera, a cargo de la investigación.

“En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN”, sostuvo en representante del Ministerio Público Fiscal, según público el diario El Liberal, de Corrientes.

El sospechoso detenido habría hecho una declaración sobre los últimos movimientos de la docente. Las palabras del peón no habrían coincidio con las pruebas reunidas hasta el momento por el fiscal a cargo de la investigación.

Nanci Godoy, la docente desaparecida

Godoy, una mestra de 52 años, realizaba una suplencia como directora del Escuela N° 626, que situada en el paraje El Malezal, en la ciudad correntina de Esquina. Sus familiares están desesperados. No saben nada de ella desde el 7 de este mes, cuando a las 20.34 hicieron una llamada por WhastApp.

La investigación comenzó el jueves pasado tras la denuncia presentada por el hijo de la docente, Sebastián Medina. El joven explicó que la última vez que tuvieron contacto con su madre fue el 7 de este mes a las 20:34, con la citada comunicación por WhastApp. Once minutos después, según una captura aportada por el denunciante, fue la última vez que Godoy utilizó la aplicación de mensajería instantánea.

“La Policía de Corrientes cumple con las órdenes emitidas por el fiscal mientras continúa con un amplio operativo con recursos humanos y tecnológicos para ampliar los rastrillajes. En la zona trabajan mas de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda, para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la mujer”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Para llegar a la Escuela N° 626 se tiene que ingresar en la estancia El Curupy. Los alumnos son hijos de los peones del citado establecimiento agropecuario, donde también se hace turismo de aventura.

Para llegar a la escuela, una vez que se llega a la estancia, hay que cabalgar tres horas. El 6 de octubre, Lourdes Bincle, a las 6:00, acompañó a Godoy al establecimiento educativo.

“Sabíamos que el viernes 9 debía volver a casa. También, a raíz del temporal, se podía quedar en la escuela ya que no se puede de la zona porque los caminos se llenan de agua. Pensamos que se iba a quedar de corrido todo el fin de semana. A todo esto, hoy [por el jueves pasado] llegó a nuestro domicilio la señora Bincle preguntando por mi madre, quería saber si estaba en casa. Mi tía le respondió que no volvió”, contó Medina en su denuncia.

También relató que Bincle, el día anterior, había mandado a un peón a la escuela. El hombre observó las luces prendidas, pero no encontró a Godoy.

“Entonces tratamos de comunicarnos con ella, pero fue imposible. No tuvimos suerte”, afirmó el hijo de Godoy en la comisaría de Esquina donde radicó la denuncia.Un detective judicial dijo a LA NACION que se trabaja con distintas hipótesis.

“La sospecha es que Godoy desapareció de la escuela, donde encontramos sus cuadernos y equipo de mate, pero no su bolso”, dijeron las fuentes consultadas.