Impactante choque en Quilmes: cruzó la calle de un lado al otro, golpeó contra un local y murió

Un vehículo chocó de lleno contra el frente de un local comercial este lunes por la madrugada en un barrio de Quilmes oeste y la automovilista falleció en el instante. La Justicia investiga ahora por qué la conductora, que según quedó registrado en una cámara de seguridad local circulaba a una velocidad mayor de la permitida, perdió el control del auto.

El violento episodio tuvo lugar poco antes de las 2 de la madrugada en las inmediaciones del cruce de la avenida Smith con Acha. La imagen grabada fue contundente: un auto a toda velocidad cruzó en diagonal la calle, se subió a la vereda y chocó contra el frente de un establecimiento comercial.

Impactante choque a toda velocidad: cruzó la calle de un extremo al otro, colisionó contra un local y murió

Según el medio local InfoQuilmes, al volante iba una mujer que, tras la colisión, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar. El impacto provocó además importantes daños materiales en la estructura del comercio. De acuerdo al mismo portal, hasta el lugar no solo arribaron médicos del SAME, sino familiares de la víctima que, al parecer, vivían a pocas cuadras del lugar del accidente.

Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar qué provocó que la conductora perdiera el dominio del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste.

Viajaban en un auto por una ruta de Córdoba, chocaron contra una camioneta de frente y murieron

Un fatal accidente de tránsito tuvo lugar en la noche de este domingo en la ruta provincial C-45, en el sector conocido como Camino Los Lecheros, en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. Como consecuencia de la violenta colisión de frente entre un automóvil y una RAM, cuatro personas mayores de edad, dos mujeres de 34 y 39 años y dos hombres de 23 y 42, murieron. Todas las víctimas fatales viajaban en el rodado de menor porte. La Justicia imputó por homicidio al único sobreviviente, el conductor de la camioneta.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta RAM, conducida por un hombre de 49 años, y un automóvil Volkswagen Gol chocaron de frente. Según pudo saber LA NACION con información de la Policía de Córdoba, en el vehículo de menor porte se trasladaban las víctimas fatales.