In franganti. Detuvieron ocho delincuentes cuando intentaban robar computadoras en escuelas porteñas

Ocho personas quedaron detenidas por entrar a robar en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Fueron descubiertos en flagrancia en dos establecimientos distintos de Palermo. Cinco de los delincuentes son menores de edad y cuatro tenían antecedentes. Fueron enviados a un instituto para adolescentes.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el primer caso se descubrió cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de cuatro personas que estaban forzando con una barreta el ingreso a la Escuela Primaria Común N°26, situada en Salguero y avenida Las Heras. Efectivos de la Comisaría Vecinal 14C se trasladaron hasta el lugar y advirtieron que la reja de ingreso había sido violentada. Se toparon con los ladrones, de 14, 16, 18 y 19 años, que salían del lugar.

La policía los requisó y les encontró dos bolsos, una barreta, tres celulares y 8000 pesos. En este caso no habían llegado a robar nada porque fueron capturados antes.

En el segundo caso, quedaron detenidos un adulto y tres menores, aprehendidos dentro de la Escuela Primaria Común N°9 “Coronel Genaro Berón de Astrada”, en El Salvador al 4000.

Personal de seguridad de la institución avisó a la policía porteña que había movimiento extraño en el establecimiento. Al entrar al edificio vieron que una puerta que daba a un salón de computadoras de la planta baja había sido forzada.

Ahí no había nadie. Pero al rastrillar el establecimiento sorprendieron a los cuatro delincuentes, uno de 19 años y los restantes de 16, que se habían escondido en el comedor cuando escucharon que había llegado la policía. Fueron detenidos y les secuestraron una pinza, dos barretas, tres mochilas y un bolso.

Los cuatro detenidos tenían antecedentes por “robo en poblado y en banda”. Uno de ellos llevaba puesta una remera negra que decía “Can’t Stop Me” (No me pueden parar).

En ambos casos intervino el Juzgado de Menores N°5, a cargo de Gonzalo Matías Oliver de Tezanos, que dispuso las detenciones de los mayores y el traslado de los menores, uno de ellos de nacionalidad paraguaya, al Instituto Inchausti.

La Escuela Nº9 “Coronel Genaro Berón de Astrada” ya fue asaltada el martes 13 de febrero. Si bien pertenece al programa “Escuela Protegida” y tiene alarma, sufrió cinco intrusiones en un año y medio, y les sustrajeron, en ese lapso, 521 notebooks robadas. En el hecho más reciente se llevaron 200 computadoras, que se sumaron a las 72 robadas en agosto de 2022, las 185 de noviembre de 2022 y las 64 de noviembre de 2023. Por los casos anteriores no hubo detenidos.

A principios de abril, LA NACION contabilizó que en los últimos diez meses fueron sustraídas más de 1600 computadoras de escuelas públicas, y en 2024, ya sumaban más de 1200, un promedio de casi 100 por semana, cinco veces más que en 2023; los ministerios de Educación y Seguridad de la Ciudad trabajaban en la instalación de nuevos espacios seguros dentro de los establecimientos.

