Incendio en cuatro locales en Once: gran operativo por llamas y “humo negro”

Durante el mediodía de este jueves, las autoridades recibieron una alerta por un incendio en un edificio en la calle Castelli, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de Once. Para cuando llegaron los bomberos, el fuego se había extendido a cuatro locales de la zona, en la calle Castelli, y las llamas y el humo podían distinguirse desde varias cuadras a la redonda. Ahora, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y los bomberos comenzaron la evacuación de un edificio de 18 pisos y aproximadamente 130 departamentos en Castelli 90. Evalúan el estado de los moradores piso por piso.

Según pudo saber LA NACION por fuentes del SAME, hasta el momento ocho pacientes fueron asistidos y oxigenados en el lugar, pero no requirieron un posterior traslado. Debido al trabajo de los efectivos en el lugar, hay un corte total en la zona. El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró a LN+ que “la situación no está controlada”. “Le recomendamos a los vecinos de edificios linderos que cierren sus ventanas, que no aspiren el humo porque hay mucho plástico y sustancias de aerosol. Les pedimos que no vengan a la zona”, solicitó. Además de plástico, informaron que la carga del fuego está compuesta por papel y telas.

Además, en diálogo con C5N, sostuvo que uno de los edificios “corre peligro de derrumbe”. “Los negocios fueron evacuados, pero como es una cuadra con muchos depósitos el trabajo es arduo y los Bomberos están tratando de contener la situación”, detalló. Los bomberos informaron que no hay personas atrapadas.

“El humo va hacia un edificio de departamentos de enfrente, por lo que aconsejamos cerrar las ventanas y que la gente no se acerque hasta que terminen de trabajar los Bomberos”, añadió.

En el lugar trabajan 20 ambulancias del sistema de salud, Bomberos y Policía de la Ciudad, Defensa Civil y prevención de tránsito. “El tema está en el centro, en el pulmón de la manzana, entre los dos edificios que deben tener diez y 14 pisos”, explicó Crescenti en LN+.

