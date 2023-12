escuchar

“Estaba trabajando y comenzaron a sonar sirenas. Empezamos a ver humo y las alarmas no sonaban. Me quedé sin aire, no sé si mi jefe salió. Fue una experiencia horrible. Escuché una explosión y evacuamos sin que sonaran las alarmas. Estábamos por ir a almorzar. Deje mis cosas adentro. Hubo muchos empujones”, contó a LA NACION Facundo, que tiene 19 años y trabaja en el área de seguridad informática del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el séptimo piso de Alem 650, edificio lindero al que, cerca del mediodía, comenzó a incendiarse y por el que debieron asistir, al menos, a 10 personas.

Cinco personas debieron ser hospitalizadas, entre ellas una mujer y su bebé, y otras cinco fueron asistidas con oxígeno en el lugar como consecuencia del incendio que se desató este mediodía en dos pisos del edificio, ubicado en la avenida Leandro N. Alem al 668, donde personal de bomberos seguía combatiendo las llamas.

El fuego se originó pasadas las 11:30 en el sexto y séptimo piso de un edificio de 14 pisos, según el parte de la Policía de la Ciudad. Ante un llamado al 911 Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate se desplazó este mediodía por un incendio en un edificio ubicado en Alem 668, lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo.

El relato de Paula, que trabaja en el 5° piso en edificio principal de Ministerio de Trabajo, coincide con el de Facundo: “Nadie nos evacuó, nos autoevacuamos. Sabíamos que había un incendio. Había mucho humo”.

Por su parte, Jorge, de 44 años y también empleado del Ministerio, dijo: “Hubo gente de Raúl Castells sobre Alem 650 toda la mañana, manifestándose sin cortar la calle. No sé si tiraron una bengala. Pero se fueron y arrancó el incendio”.

“Vimos gente saliendo toda negra por el humo. Gente muy asustada. Había criaturas, vi dos de menos de 2 años y unas chicas de cerca de 25 que las subieron a la ambulancia. Evacuaron rápido”, sumó Jorge.

En tanto, mientras un grupo de bomberos atacaba el fuego en forma generalizada, el resto del cuerpo realizaba una “búsqueda de personas eventualmente afectadas”, se informó. Además, Bomberos de la Ciudad mantiene 12 personas a resguardo en la terraza del edificio de 14 plantas.

Las víctimas fueron trasladadas por el SAME al Hospital Argerich por inhalación de humo y una mujer fue derivada con un menor al Hospital Elizalde, se indicó.

Se encontraba operando en el lugar un hidroelevador de Bomberos de la Ciudad y no fue necesario realizar la evacuación del piso 8 al 10. Participan ocho dotaciones, cinco de Bomberos de la Ciudad y tres de la Policía Federal. A raíz del incendio, en una amplia área del centro porteño se percibía este mediodía un intenso olor a humo.

A l as 13.22, se informó que personal de bomberos se encuentra en el 7 piso con 6 personas a resguardo y que de las personas en la terraza, dos presentaban intoxicación por inhalación de monóxido , pero que estaban estables. Además, Bomberos de la Ciudad evacuó, preventiva, a 5 mujeres y 3 hombres que estaban en el octavo piso.

Pasadas las 13.40, los efectivos pudieron controlar el incendio y personal del Ministerio de Trabajo comenzó a ingresar de nuevo a sus oficinas, según pudo confirmar LA NACION.

Noticia en desarrollo.

Matías Bianchi

