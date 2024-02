escuchar

La inseguridad parece no tener límites en algunas zonas del conurbano bonaerense donde los robos se repiten sin parar y, una vez más, un equipo periodístico de un canal de televisión fue víctima de un robo en Quilmes. En este caso, con el agravante de que los motochorros dispararon luego de robar los celulares de parte del equipo de un móvil de Telefé que había llegado a cubrir un hecho de inseguridad en Francisco Solano. El asalto se dio a solo una semana de un robo del que fueron víctimas un camarógrafo y un cronista de LN+, también en el mismo partido gobernador por Mayra Mendoza.

En diálogo con LA NACION, Maxi Real, el cronista de Telefé que formaba parte del equipo y que se salvó por pocos minutos, contó: “Recién el equipo terminó de hacer la denuncia policial en la comisaría 4ª de Solano. Es una zona, compleja porque es en el límite de Quilmes con Almirante Brown y nadie se hizo cargo ”.

“En lo particular con [Carlos] Beto Zamudio, que es al camarógrafo que le pasó esto hoy, vinimos 12 o 13 veces a este lugar a contar otro tipo de historias, el año pasado y el anterior. Lo que pasó esta mañana es que, alrededor de las 7 menos 20 de la mañana, cuando estaban preparando el equipo para salir en vivo. Probando el video, el sonido, el audio, toda la técnica, aparecen dos tipos en moto. Uno se baja y, apunta de pistola, les roba el celular a los dos y, cuando se iba, dispara”, explicó Real.

El cronista sumó: “No sé si fue por el estado que tenían o por el movimiento de la moto, cuando el cómplice quiere salir, el disparo pega en el piso en el medio de los dos. O sea, yo creo que tenían la clara intención de dispararle a uno de los dos ”.

Conocedor de la realidad que se vive en algunas zonas del conurbano, el cronista analizó: “Más allá de la impunidad total, que lo vengo divirtiendo, no solo, ya no les importa que se cuenten historias de episodios que ellos protagonizan. Si no que directamente van, sin ningún pudor, a atacar a los que cuentan las historias. Ya se ha cruzado un límite”.

“Esto y yo lo vengo advirtiendo, cada vez está más complicado. El equipo está bien, ya hicieron las denuncias”, cerró Real.

Por su parte, consultados por LA NACION, desde Quilmes explicaron que ya se está investigando el hecho.

El caso del cronista de LN+ que cubría las inundaciones

Hace una semana, otro equipo periodístico fue víctima de un robo también en Quilmes cuando cubrían las inundaciones. El inusual se registró el martes 13 en el cruce de la calle Iriarte y Cervantes mientras realizaban una cobertura en el lugar, envuelto en una problemática por la inundación en la Ribera y la falta de obras públicas para evitar las inundaciones.

Lucas Jerez, el cronista que estaba en el lugar trabajando desde las primeras horas de la mañana y que fue asaltado pasado el mediodía, había contado cómo fue el momento en que dos hombres se acercaron a robarles en plena cobertura.

El móvil de LN+ estaba en ese partido del sur del conurbano bonaerense mostrando como las lluvias habían dejado las calles inundadas y hablando con los vecinos que estaban denunciando la falta de obras públicas que podrían traer una solución a este problema. Fue en uno de los momentos en los que el equipo no estaba saliendo al aire cuando dos delincuentes, vecinos de la zona, vieron la oportunidad de sacarles la cámara con la que grababan imágenes.

“ Se imaginarán que todavía estamos asustados. La verdad es que estamos súper shockeados. Esto acaba de pasar en donde hicimos la salida y mostramos la laguna que se formó sobre la calle ”, había explicado Jerez al hablar desde su celular con el piso de LN+.

“Pudimos identificar a las dos personas que nos robaron. Nos abordaron desde atrás”, había detallado el cronista. Y luego describió el momento en que se llevaron la cámara: “Para que la gente entienda, nosotros andamos con una mochila que tiene un cable, este tiene una ficha que se llama BNC y esa ficha se conecta a una cámara. Fue tal el tironeo que nos propinaron los dos delincuentes, que arrancaron el cable limpio”.

“Nuestro compañero estuvo tratando de hacer denodados esfuerzos por sostener el equipo, pero fue un arrebato”, había explicado Jerez. Y aseguró que minutos antes habían mantenido una conversación con la persona que les robó el material de trabajo: “Nos dijo que no quería prestar testimonio, que le daba vergüenza, pero estuvo al lado de nuestro vehículo. Ahora caigo en la cuenta, y esto lo comparto con la gente porque es importante que lo sepan, se nos acercó, en principio interesado por nuestra presencia, tratando de facilitarnos información, pero lo que estaba haciendo en definitiva era fichando el auto, fichando la cámara, el valor de las cosas que teníamos”.

Por el robo hubo tres detenidos y los equipos fueron recuperados.

