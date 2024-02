escuchar

Un equipo de LN+ fue víctima de un robo este martes en el partido de Quilmes cuando los periodistas realizaban una cobertura de las inundaciones debido a la crecida del Río de la Plata. Diego Pérez Mendoza, camarógrafo, y Lucas Jerez, cronista, fueron asaltados por dos vecinos de la zona, quienes le sustrajeron la cámara en una secuencia que quedó grabado. La policía logro arrestar a tres delincuentes por el robo, dos hombres y una mujer y, tras varias horas, consiguió recuperar la cámara.

El móvil del canal de noticias estaba en en el cruce de la calle Iriarte y la avenida Cervantes mostrando como las lluvias habían dejado las calles inundadas y hablando con los vecinos que estaban denunciando la falta de obras públicas que podrían traer una solución a este problema. Cuando el equipo no estaba saliendo al aire, dos delincuentes, vecinos de la zona, aprovecharon la oportunidad de sacarles la cámara con la que grababan imágenes.

“Nos abordaron desde atrás”, detalló Jerez. Y describió el momento en que se llevaron la cámara: “Para que la gente entienda, nosotros andamos con una mochila que tiene un cable, éste tiene una ficha que se llama BNC y esa ficha se conecta a una cámara. Fue tal el tironeo que nos propinaron los dos delincuentes, que arrancaron el cable limpio”.

“Nuestro compañero estuvo tratando de hacer denodados esfuerzos por sostener el equipo, pero fue un arrebato”, aseguró el cronista. Por su parte, Pérez Mendoza, lamentó: “Fue un momento bastante feo, la verdad que nunca pensé vivir una cosa así. Hace 20 años que trabajo de camarógrafo y es la primera vez que me pasa algo así. Siempre hay una primera vez en esta profesión así que hoy nos tocó”.

Sobre el momento exacto en el que se produjo el robo, y al igual que se puede ver en las imágenes del video, recordó: “Habíamos terminado de hacer la salida al aire y estábamos volviendo para acomodar la cámara sobre el trípode. Fue entonces cuando me empujaron por detrás y me pegaron un tirón, no me dieron tiempo a respuesta y me arrebataron la cámara”.

“El cable directamente se cortó, no de la puntas, sino del medio, fue muy fuerte el tironeo”, resaltó. Y reiteró: “Uno me pegó un empujón y en ese mismo momento hubo otro que me pegó el sacudón y me sacó la cámara”. Por último detalló: “Uno de los que nos robo estuvo hablando con nosotros minutos antes del hecho, hasta nos dijo donde vivía”.

La detención de uno de los delincuentes

Pocas horas después, luego de un operativo que se llevó a cabo en distintas viviendas del lugar donde ocurrió el hecho, la policía se llevó detenidos a tres hombres, acusados de ser los autores del robo. Fue en medio de agresiones por parte de familiares y conocidos de los delincuentes.

La detención se dio en un clima de agresión contra los efectivos policiales que llegaron con sus patrulleros al lugar donde había ocurrido el robo de la cámara que el equipo de LN + estaba utilizando para realizar la cobertura en vivo. Fueron vecinos y allegados de los delincuentes quienes cuando notaron la presencia de los efectivos de seguridad comenzaron a atacarlos con arrojándoles piedras.

A medida en que el operativo avanzaba el clima de tensión aumentaba y fueron varios los patrulleros que sufrieron las consecuencias de los piedrazos arrojados con motivo de que se retiraran del lugar. A las 15.50 las autoridades policiales de Quilmes lograron dar con el primer delincuente. Se trata de un hombre mayor de edad que mantuvo una charla con Jerez, previo al robo.

Según indicó el periodista, el delincuente les había dado la bienvenida al lugar y les había contado un poco sobre la situación del barrio: “Nos dijo que no quería prestar testimonio, que le daba vergüenza, pero estuvo al lado de nuestro vehículo. Ahora caigo en la cuenta, y esto lo comparto con la gente porque es importante que lo sepan, se nos acercó, en principio interesado por nuestra presencia, tratando de facilitarnos información, pero lo que estaba haciendo en definitiva era fichando el auto, fichando la cámara, el valor de las cosas que teníamos”.

A las 16 se logró dar con el segundo delincuente, un hombre joven. Luego de subirlo al móvil para ser trasladado a la comisaria, algunos patrulleros se fueron rápidamente del lugar: uno de ellos se retiró con la luneta rota, a causa de los piedrazos. Fue a las 16.30 cuando los policías detuvieron a un tercer delincuente. La detención se dio en igual condiciones que las dos anteriores: un clima de mucha violencia contra la policía por parte de los vecinos que defienden a los delincuentes del barrio.

Según pudo saber LA NACION a través de un informe policial, fue gracias a la información recabada por vecinos de la zona que se logró la aprehensión de Pedro Raúl Giménez, un hombre de 24 años y Esteban Mario Giménez, de 23 años, quedando prófugo a quien identificaron como Leandro Moya, alias “El Bula”. Asimismo aprehendieron a Yasica Soledad Felman, una joven de 20 años, quien se interponía entre el personal policial y los masculinos mencionados al momento de efectivizarse la aprehensión

Luego de este momento, el móvil de LN + que estaba presente en el lugar cubriendo el operativo tuvo que abandonar la zona debido a que no se garantizaba la seguridad luego de la detención del tercer delincuente. Minutos antes, los efectivos de seguridad habían dado la directiva a los periodistas de irse del lugar debido a que el barrio “es realmente peligroso y hay muchos familiares de los delincuentes”.

LA NACION

Temas QuilmesInseguridad