¿Insensatez o impunidad?: policías bonaerenses habrían cobrado el dinero de una coima a través de una billetera virtual

“Hola compañera Agustina, sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en un el peaje de Pacheco, en un operativo de la policía bonaerense. No es mi costumbre ‘chapear’, y no lo hice, pero son tan idiotas [sic] que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él”, decía el mensaje de WhatsApp que ayer a la mañana recibió la diputada nacional por el Frente de Todos Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Horas después se iniciaba una causa por exacciones ilegales y tres uniformados bajo sospecha eran desafectados de la fuerza.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El hecho ocurrió ayer a las 9.38 en el peaje de Autopistas del Sol situado a la altura de Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas. A las 23.04, es decir, casi 14 horas después, personal del Departamento Vial Autopista de la policía bonaerense tomó conocimiento de los hechos tras una llamada de Berni al comisario general Walter Jacquet, jefe de la Superintendencia de Seguridad Vial de la fuerza de seguridad bonaerense, en la que hizo referencia al mensaje de WhatsApp recibido por Propato.

Dos horas después, autoridades policiales se comunicaron con la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato. La representante del Ministerio Público, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales, se hizo presente en el peaje y le dio intervención en la investigación a personal de la Prefectura Naval. Caratuló la causa como exacciones ilegales, delito que tiene prevista una pena de hasta seis años para “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva”.

“A pesar de que habían pasado 16 horas desde que habían ocurrido los hechos denunciados, se pudo avanzar en la investigación. Se secuestró el libro de guardia del peaje y se pudo obtener el comprobante de la transferencia hecha por Mercado Pago”, dijo a LA NACION una fuente de la investigación.

Según pudo saber LA NACION, la transferencia hecha por la persona que se comunicó con la diputada Propato fue de 3000 pesos y el titular de la cuenta que recibió el dinero es un oficial de la policía bonaerense, uno de los tres que cumplía funciones en el peaje ayer a la mañana.

El número suena irrisorio; en especial, por ser un monto ínfimo que, al haber sido realizado por una cuenta virtual rastreable, “deja huellas”. Pero nada invalida la sospecha de que la maniobra, que salió a la luz porque justo “tocó” a una persona con llegada directa a las autoridades, se haya repetido desde hace tiempo e innumerables veces. En la cantidad, entonces, el volumen del dinero recaudado por el pago de coimas en el peaje puede haber sido enorme.

“Lo más importante ahora es escuchar a víctima. Queremos conocer cómo fueron los hechos, si hubo una amenaza que lo obligara a pagar. Él podrá decir si intervinieron los tres policías o si la coima fue exigida solo por el titular de la cuenta de Mercado Pago a la que envió el dinero”, sostuvo a LA NACION una fuente al tanto de la investigación.

Mañana a la mañana va a declarar ante la fiscal Tosso la persona que pagó la coima. Tras la testimonial, la representante del Ministerio Público presentaría la declinación de competencia porque los hechos habrían ocurrido en jurisdicción del Departamento Judicial San Martín.

Tras directivas de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense, fueron desafectados los tres policías que ayer a la mañana cumplían funciones en el peaje de Pablo Nogués, según informaron fuentes policiales.