Sergio Berni defendió la campaña de drogas pero dijo que fue mal comunicada: “Felicito al intendente de Morón”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió este miércoles la polémica campaña de drogas promovida por el intendente de Morón, Lucas Ghi, basada en el reparto de folletos con sugerencias para la reducción de daños y riesgos en el consumo de sustancias. En declaraciones radiales, el funcionario provincial felicitó al jefe comunal y calificó la iniciativa de “excelente”, aunque evaluó que la misma no estuvo bien comunicada.

Consultado al respecto en Radio 990, Berni planteó la necesidad de hacer un doble análisis. “Primero, festejo y bienvenida sea toda iniciativa que tienda a generar programas de prevención. En materia de drogadicción no tenga ninguna duda de que lo más exitoso son las campañas de prevención. Festejo que exista la iniciativa de comprender la importancia de las campañas de prevención”, manifestó.

En un segundo término, puntualizó sobre la discutida campaña municipal. “No quiero opinar porque no soy experto, pero creo que le faltó una buena comunicación”, dijo. Pero luego, aclaró: “También algunos especialistas coinciden en que una buena campaña de comunicación es aquella que es disruptiva. Si no lo hubiera sido, quizá no estaríamos hablando de este tema y por ahí muchos no estarían comprendiendo lo que es una campaña de difusión”.

Así las cosas, el ministro tildó de “excelente” la iniciativa llevada a cabo por la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón y remató: “Felicito al intendente, porque hoy son pocos los que toman esa iniciativa comprendiendo la importancia de la prevención. Para mí es una excelente iniciativa, mal comunicada”.

La interna del Gobierno

En el marco de la entrevista, Berni también se refirió a la interna del Gobierno. Al respecto, indicó: “Mi posición la he planteado hace dos años. Entonces había una mirada muy homogénea de lo que era el Frente de Todos (FdT) y un presidente con casi el 90% de aceptación, pero yo marcaba mis diferencias. Entendía que era imposible que el futuro de la coalición no terminara como está hoy, por diferentes factores. Lamentablemente, el tiempo pasó y sucedió lo que decíamos que iba a suceder”.

Ante la mencionada situación, el ministro evaluó necesario encontrar “políticas de consenso” que perduren en el tiempo. “Me parece que la Argentina necesita una estabilidad temporal en la aplicación de políticas públicas”, aseveró.

Más tarde, frente a una pregunta sobre su futuro político, respondió: “Yo tengo un compromiso de gestión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el cual tiene que ver con una decisión de l gobernador de hacer profundos cambios estructurales en un distrito que venía de parche tras parche. Y en cuanto a lo electoral creo que nadie está en capacidad de proyectar un futuro, porque creo que habrá una fuerte reacomodación de los dos frentes más grandes”.

Y ante la posibilidad de que se integre a Juntos por el Cambio o establezca relaciones con los liberales dijo: “A mí siempre se me vincula como un peronista de derecha. No tengo dudas de que soy peronista y de que tengo una extracción nacional muy fuerte. Ahora, si nosotros vamos a discutir derechos, redistribución y justicia social, no tenga ninguna duda de que a mi izquierda está la pared. Y si vamos a discutir conducción, orden y obligaciones, a mi derecha está la pared”.