Insólito: fueron víctimas de un robo millonario y de torturas en La Plata, pero uno de los ladrones desfiló con un tapado y les pidió disculpas antes de irse

Irrumpieron encapuchados en una casa de Villa Elvira, en La Plata. Estuvieron ahí durante más de una hora, el lunes pasado por la mañana. Los amenazaron con la muerte y se robaron casi un millón de pesos. Pero la sorpresa de la dueña de la vivienda fue mayor cuando, antes de irse, uno de los ladrones no solo modeló con un tapado que se estaba por llevar como si estuviera en un desfile, sino que le pidió disculpas por el asalto.

El robo fue en una casa de 77, entre 13 y 14, y arrancó cerca de las 7.30. Los delincuentes llegaron encapuchados, tenían guantes y estaban vestidos de negro. La propietaria, que vive con su padre de 95 años y la pareja de él de 80, estima por el sonido de sus voces que ellos tendrían alrededor de 30 años.

“Apenas me levanté vi a un hombre encapuchado y con guantes, que me tomó de los brazos, y enseguida aparecieron dos cómplices. Me puse a gritar, pero rápidamente uno de ellos me ordenó ‘no grites’ y me dijo que tenían el dato de que acá vivía una italiana que cobraba una jubilación en dólares”, contó a El Día de La Plata esta mujer, que prefirió no dar su identidad. Era cierto que allí vivía una italiana: la señora de 80 años. Pero según la dueña de la casa, la anciana no cobra en dólares.

“El ladrón que se quedó conmigo me hizo sentar en la cama y me ató las manos con un pantalón del uniforme de mi trabajo. Después me tapó los ojos y la boca con una campera que me anudó al cuello. Solo me dejó libre la nariz para que respirara”, contó la señora sobre la situación que ella tuvo que pasar ese día. Pero no fue solo eso. “Me dio una cachetadita en la cara y me pinchó un brazo con algo que no pude observar porque tenía los ojos vendados”, acotó.

El delincuente luego la hizo parar y la llevó hasta afuera de la habitación de su padre. La dejó allí, de pie, con los ojos vendados, para que presencie los sonidos de parte de lo que sería la irrupción más violenta. En la habitación de la pareja de adultos mayores rompieron la puerta a patadas. “Les apoyaron un arma de fuego en la cabeza a los dos, con todo lo que significa para alguien como papá y para su pareja”, reveló la dueña de casa.

Después de hacerla estar de pie en el exterior del cuarto del hombre, a ella la trasladaron por distintas habitaciones: fueron con una silla al baño, donde la dejaron sentada, y después la devolvieron a su habitación.

“Me puse mal cuando escuché que uno de los delincuentes asustaba a mi papá con frases como: ‘Te vamos a cortar un dedo’. O luego dirigiéndose al cómplice que estaba con él en la habitación dijo: ‘Vamos a matar al viejo’. Por suerte no hicieron ninguna de las dos cosas”, relató la señora.

El robo fue cuantioso: a ella le sacaron 2500 dólares, 8000 pesos, anillos y una campera. A su papá, 140.000 pesos, dos relojes y cuchillos. A la pareja del señor, “mucha ropa”.

Pero en la conclusión de ese derrotero que vivieron durante la mañana del lunes ocurrieron dos circunstancias insólitas. “Uno de los ladrones, cuando se estaban por ir, se llevó puesto un tapado de la pareja de papá. E hizo unos movimientos como si estuviese modelando”, contó la dueña del hogar. Aunque mayor fue su estupor con la acción del mismo atacante, antes de salir a la calle.

“Juntó sus manos, con los dedos hacia arriba, y me pidió perdón por el robo diciendo: ‘No los lastimamos, perdonanos. Yo también tengo que comer’. Y se fue”.