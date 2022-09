Choque en La Plata: una moto impactó contra un auto y luego atropelló y levantó por el aire a un hombre que esperaba el colectivo

El conductor de una moto que circulaba en el Camino Belgrano y 426, La Plata, chocó primero contra un auto y luego, por la violencia del golpe, atropelló a un hombre que esperaba a unos metros el colectivo, sobre esa misma calle, y que fue testigo de la colisión. Las impactantes imágenes de la cámara de seguridad muestran el instante en que el vehículo de menor porte levanta al vecino por el aire.

El incidente ocurrió el lunes a las 22.30 en la localidad de Villa Elisa, a metros del Parque Pereyra de ese partido. De acuerdo al video, un auto comienza a doblar a la izquierda cuando una moto, que iba en el mismo sentido, choca contra su puerta trasera, derrapa y a gran velocidad el conductor es despedido hacia la parada de colectivo y atropella a un hombre que estaba esperando sobre la vereda.

Choque con suerte en La Plata cuando una moto atropelló a un hombre

La moto, al dar contra las piernas del hombre, lo hace dar una vuelta en el aire. La víctima cae sobre su espalda al suelo y con la ayuda de otra persona que estaba a su lado se levanta con dificultad.

En tanto, el conductor que manejaba el auto huyó de la escena del incidente y es buscado intensamente, informó el portal 0221.

Al lugar asistieron personal policial y del SAME, quienes constataron que el hombre que recibió el impacto de la moto no tenía heridas de gravedad. No obstante, el conductor de la moto fue trasladado al hospital San Roque con heridas de diversa consideración y ahora buscan intensamente al automovilista que huyó del lugar.