Irregularidades en el caso Loan. Borraron mensajes del celular del marino detenido cuando su móvil ya estaba secuestrado

El capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y su esposa María Victoria Caillava fueron detenidos la noche del 21 de junio pasado por su presunta participación en la desaparición de Loan Danilo Peña. Sus teléfonos celulares fueron secuestrados y quedaron, en un primer momento, a resguardo de personal de la Policía de Corrientes. Poco después, misteriosamente, fueron eliminados mensajes del móvil del marino. La Justicia intenta determinar si los chats de WhatsApp fueron borrados manualmente o si alguna persona ingresó de manera remota para hacer el “trabajo”.

Así lo informaron a LA NACION fuentes que participan de la investigación por la desaparición del niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio pasado, después de haber almorzado en la casa de su abuela paterna, Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, en Corrientes.

“Se borraron una importante cantidad de mensajes del 13 y 14 de junio pasados y de otros días. La eliminación de los chats sucedió cuando Pérez ya estaba detenido y el teléfono celular estaba bajo custodia de la Policía de Corrientes. No quedan muchas alternativas, el ‘trabajo’ se hizo de manera remota o fue hecho por personal policial que tenía acceso al móvil”, afirmó un detective del caso.

El marino y Caillava fueron detenidos cuando el expediente todavía estaba a cargo del fiscal Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), dependencias del Ministerio Público de Corrientes.

Antes de declinar la competencia, Castillo y Barry sostuvieron que había pruebas para sostener que Loan había estado en la camioneta Ford Ranger blanca de Pérez y en un Ford Ka de Caillava, donde se encontraron “rastros de olor” del niño desaparecido.

“Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava. En la camioneta, en menor medida, y ciento por ciento, en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo”, afirmó el fiscal Barry en una conferencia de prensa poco después de declinar la competencia y de que el expediente pasara al fuero federal.

María Victoria Caillava y el marino retirado Carlos Pérez, ambos con chalecos antibalas, durante una audiencia por el caso Loan

A mediados del mes pasado, cuando fue indagado por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, magistrada a cargo de la investigación, Pérez afirmó que tanto él como su esposa son inocentes.

“Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto. No entiendo. Puede haber estado contaminado por los hermanos [del niño desaparecido] que estuvieron en la camioneta”, afirmó Pérez en su indagatoria.

Pérez, de 61 años, también hizo referencia a lo que había sostenido en una declaración Laudelina Peña, tía de Loan, de que su sobrino había sido atropellado por el capitán de navío con la camioneta Ford Ranger.

“El tema del atropellamiento es imposible, todos nos vieron, andábamos a paso de hombre, con los vehículos hemos chocado animales”, sostuvo el marino retirado.

En medio de la declaración, la jueza Pozzer Penzo le preguntó a Pérez si sospechaba de alguien. El capitán de navío retirado apuntó a Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña, la tía de Loan.

“Sí, tengo sospechas. Me llamó la atención ver volver a Benítez [el día de la desaparición de Loan] sin remera, transpirado, corriendo. Lo vi deambular, perdido, sin hablar con nadie. Me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad”, dijo Pérez.

Loan desapareció el 13 de junio pasado

Sobre la causa de la desaparición de Loan, Pérez dijo que Catalina Peña, la abuela paterna del niño y anfitriona del almuerzo realizado poco antes de que el chico fuera visto por última vez, afirmó que “esto fue una venganza” y “habló de una interna familiar muy pesada, que no se hablaba con la madre de Loan, que no se llevaba con las parejas de sus hijos”.

Sobre este punto volvió sobre la pareja de Laudelina Peña. “Benítez sería una de las personas de las cuestiones familiares con Catalina”, aseguró Pérez.

Sobre la imputación [sustracción y ocultamiento] que pesa sobre él y su esposa, el marino retirado afirmó: “Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata, no descarto que exista una verdadera organización nacional”.

El día después de la desaparición de Loan, Caillava y Pérez fueron a Chaco. Para los fiscales Castillo y Barry el viaje tenía relación con la desaparición de Loan.

“Viajaron a Chaco a comprar una casa rodante y por un turno médico”, dijo, en su momento, el abogado Ernesto González, defensor del matrimonio.

Fuentes judiciales consultadas por LA NACION confirmaron que el motivo del viaje a Chaco fue para negociar la compra de la casa rodante y el turno médico que tenía Caillava. “Todo lo relacionado al viaje tiene su justificación”, afirmaron.

