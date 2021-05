Juicio a Chocobar: fuerte expectativa por el veredicto que se conocerá hoy

En diciembre de 2017 comenzó un fuerte debate público alrededor de la acción llevada adelante en el barrio de La Boca por el policía bonaerense Luis Chocobar. En la mañana del 8 de ese mes, el agente caminaba sin uniforme en busca de una parada de colectivo con la intención de sumarse a su puesto de trabajo en el conurbano. En ese momento escuchó gritos y vio herido al turista norteamericano Frank Wolek. Persiguió a uno de los delincuentes y disparó varias veces. La secuencia final quedó registrada en una cámara de seguridad. El ladrón, identificado como Juan Pablo Kukoc, murió por uno de los impactos. A partir de ese momento se generó la polémica. ¿Fue un correcto acto de servicio o se trató del uso desmedido de la fuerza policial?

Luis Chocobar, entrevista exclusiva con Alfredo Leuco en LN+

La por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las principales defensoras de ese policía. Incluso, el presidente Mauricio Macri felicitó al agente bonaerense. Chocobar, de todas maneras, llegó a juicio acusado de homicidio. El debate se dio en estos meses en el Tribunal Oral de Menores N° 2, ya que el cómplice del delincuente muerto tenía menos de 18 años en el momento del hecho. Atrás quedaron el tiempo de pruebas y alegatos. Hoy se conocerá, finalmente, el veredicto.

La fiscal Susana Pernas pidió que Chocobar sea condenado a tres años de prisión en suspenso, al considerar que se trató de un homicidio en exceso del cumplimiento del deber, según informaron fuentes judiciales. En cambio, la querella solicitó que el uniformado reciba la pena de prisión perpetua.

“No tengo nada de héroe, solo intenté cuidar a una persona que era lastimada”, dijo Chocobar en el momento de filmarse una reconstrucción del hecho que fue presentada anteayer por su defensa al pedir la absolución.

Luis Chocobar es juzgado por la muerte de un delincuente que había apuñalado al turista norteamericano Frank Wolek, en La Boca, el 8 de diciembre de 2017 ALFIERI MAURO

El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, que representa a la familia de Kukoc, cuestionó ese video: “El video no integra las pruebas que forman parte de la causa y su producción ha sido unilateral, esto es, no se ha hecho dentro de la investigación judicial, y por esto mismo no ha sido controlado por la fiscalía interviniente, la querella ni el tribunal”.

Los jueces también deberán resolver la imputación contra el cómplice de Kukoc por robo agravado e intento de homicidio, delitos por los que la fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión.

