Juicio a Chocobar: cuestionan un video presentado por la defensa

El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, que representa a la familia de Juan Pablo Kukoc, el ladrón que murió baleado por el policía bonaerense Luis Chocobar tras el asalto a un turista norteamericano ocurrido en la Boca el 8 de diciembre de 2017, cuestionó el video que la defensa presentó durante el alegato, en el que solicitó la absolución del uniformado acusado.

Recreación del hecho según el alegato de Chocobar

Ayer, la defensa de Chocobar, representada por los abogados Fernando Soto y Luis Cevasco, alegaron ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) N°2, a cargo del debate donde Chocobar es juzgado por el homicidio de Juan Pablo Kukoc, uno de los dos ladrones que dejaron al borde de la muerte al turista Frank Joseph Wolek.

En el alegato, donde se sostuvo que el hecho no puede ser encuadrado como un caso de “gatillo fácil”, la defensa presentó una filmación con la recreación de los hechos según la versión de Chocobar. El video fue grabado el 4 de este mes por una productora privada (25P Films) y con financiación de Policías Bonaerenses Heridos y Agrupados (Poboha), que se presenta con una fundación sin fines de lucro.

“El video no integra las pruebas que forman parte de la causa y su producción ha sido unilateral, esto es, no se ha hecho dentro de la investigación judicial, y por esto mismo no ha sido controlado por la fiscalía interviniente, la querella ni el tribunal”, sostuvo en un comunicado de prensa el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, que en el juicio representa a Ivonne Kukoc, la madre del joven muerto.

Mañana, el TOM N°2 dará a conocer su veredicto. La fiscal Susana Pernas pidió que Chocobar sea condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, al considerar que el hecho fue un homicidio en exceso del cumplimiento del deber, según informaron fuentes judiciales.

En cambio, la querella solicitó que el uniformado sea condenado a la pena de prisión perpetua.

“El video [presentado por la defensa en el alegato] contradice las pruebas incorporadas a la causa y las inferencias razonables que de ellas es posible extraer. Aunque no corresponde por esta vía reproducir la evaluación de la prueba formulada en el alegato, sí corresponde aclarar que el video que circula no se condice con las pruebas que sí forman parte de la causa, que sí pudieron ser controladas por todas las partes, incluida, por supuesto, la propia defensa del imputado Chocobar. Las pruebas que ese video contradice son de variada naturaleza: los registros fílmicos, los hallazgos balísticos, el informe de autopsia de la víctima, la declaración en el juicio de los expertos del Cuerpo Médico Forense, entre muchas otras”, agregó la querella en el comunicado.

LA NACION