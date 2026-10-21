Juicio por la muerte de Maradona: las defensas de la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Díaz pidieron la absolución

En el comienzo de los alegatos de las defensas de los imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz pidieron su absolución al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro.

Esta mañana, en tanto, comenzó el alegato del abogado Francisco Oneto, uno de los letrados a cargo de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque.

El alegato de la defensa del psicólogo Carlos Díaz

“Se ha demonizado a Carlos Díaz y a las personas que han pedido su absolución [como Jana Maradona, una de las hijas del astro]”, fueron las primeras palabras del abogado Diego Olmedo, uno de los defensores del psicólogo.

"Esto es una hipocresía", dijo el abogado Diego Olmedo en su alegato

Al igual que los alegatos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y los de los particulares damnificados, que concluyeron la semana pasada, las exposiciones de las defensas son transmitidas por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

“Carlos Díaz no tuvo oportunidad, por su especialidad y por el rol que cumplió en esa casa [la propiedad del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde el Diez pasó sus últimos 15 días de vida], de impedir la muerte de Maradona. Eso lo excede, mal que le pese a quien le pese. Él es psicólogo. La acusación no pudo identificar qué norma infringió el psicólogo, qué riesgo aumentó, si algún riesgo causado por él provocó la muerte de Maradona; tampoco se pudo acreditar qué pudo hacer para evitarlo”, sostuvo Olmedo.

También sostuvo: “A esta defensa le subleva la hipocresía de pensar que Díaz fue el artífice de una internación domiciliaria. Díaz no convenció a nadie de esta internación domiciliaria. Terminemos con esta mentira. Porque esa mentira es la piedra angular de la acusación”, continuó el abogado de Carlos Díaz.

El alegato del abogado Diego Olmedo

Y concluyó: “Pido la absolución libremente de Díaz y asumo, y esto lo digo desde el corazón, que nuestras excelencias van a juzgar adecuadamente. Acá no hay que buscar una sentencia ejemplar, sino justa. Una ejemplar puede ser injusta. Nosotros pedimos sentencia justa”.

Tras el alegato de la defensa de Díaz, tomaron la palabra los abogados de Cosachov, que también pidieron la absolución; cuestionaron la investigación y criticaron con dureza a Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga que tenía a Maradona como afiliado

El abogado Vadim Mischanchuk y la psiquiatra Agustina Cosachov Soledad Aznarez

“Quiero empezar mi alegato expresándole mi mayor respeto a la familia Maradona. Porque, aunque cada uno cumpla un rol acá, entiendo y celebro la realización de este juicio y su finalización para que puedan comenzar el duelo, así como también que los imputados puedan tener algo de certidumbre en sus vidas”, sostuvo en el inicio de su alegato el abogado Vadim Mischanchuk.

El alegato de la defensa de Agustina Cosachov

Luego afirmó: “De ninguna manera la doctora Cosachov fue improvisada, sino que fue obsesiva. La prepaga entorpeció todo, desde el primer momento en el que el paciente se quiso ir a la casa, todo lo que vino después. Quedó probado que la prepaga se lo quería sacar de encima de la Clínica Olivos. La prepaga abandonó a Maradona” .

Entre los acusados se encuentra Nancy Forlini, coordinadora médica de la prepaga. Pero Mischanchuk no apuntó sus dardos contra ella, sino contra los puestos jerárquicos de la empresa. “A ella la presionaban de arriba”, sostuvo.

Al terminar, dijo: “Acá juzgamos certezas y la agonía de 12 horas no quedó probada. Cosachov hizo todo lo que pudo; no fue indiferente. Tenía dos objetivos: alcohol cero y la toma de la medicación. Maradona murió de un evento cardíaco y no se pudo llegar a determinar qué lo provocó. No tenía alcohol en sangre ni en orina; eso es objetivo. La situación de Agustina Cosachov, analizada con toda la prueba, amerita su absolución, porque no se ha probado que ninguna conducta de ella, activa u omisiva, haya producido el luctuoso desenlace ”, resumió.

Para el abogado defensor, no hubo conducta dolosa ni culposa por parte de la acusada, pero planteó subsidiariamente que en el “hipotético caso” de que el tribunal le reprochara algún delito, este debería ser culposo, aunque Mischanchuk considera que esto “no se probó”.

Los fiscales habían pedido ocho años de cárcel para Cosachov al considerarla responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual.