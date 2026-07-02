Juicio por la muerte de Maradona: la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov acusó de falso de testimonio a una testigo

La audiencia número 24 del juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó con una fuerte acusación. La defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov acusó de falso de testimonio a la enfermera Cinthya Córdoba,

“Mentir tiene sus consecuencias”, afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del debate, el abogado Vadim Mischanchuk.

El letrado sostuvo, además: “Las personas mienten en la calle, ante las cámaras de televisión. Pero este este es un lugar sagrado y mentir tiene sus consecuencias. Nosotros vamos a pedir formalmente el falso testimonio de la señora Cinthya Córdoba porque mintió al respecto de una llamada, de una conversación con Agustina Cosachov, y eso la transforma en autora del delito y de forma agravad, porque intencionalmente vino a mentir para perjudicar la situación de una imputada y favorecer a otros. Esto es grave. Y por eso vamos a hacer este pedido”.

Córdoba, exesposa de Mariano Perroni, coordinador de enfermeros y una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados, declaró el martes pasado como testigo ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

Mariano Perroni, uno de los acusados Hernan Zenteno - La Nacion

Durante una extensa declaración y bajo juramento de decir la verdad, Córdoba hizo referencia a un día en que Maradona estaba exaltado. Fue el 14 de noviembre de 2020, cuando ya vivía en una casa alquilada en el barrio San Andrés, en Tigre, donde había sido trasladado después de ser operado de un hematoma subdural.

“De un segundo a otro se exaltó de la nada; desconocía a todos , decía que estaba en una persecución. Le expliqué era una enfermera, que estuviera tranquilo, y me dijo que me fuera. Le dije que me iba a la cocina. Ahí llamo a Cosachov para explicarle cómo estaba Diego. Ella me dijo que no podía ir, que dejara en el chat . ‘¿Para esto me llamás?’, me dijo. La llamé porque era la psiquiatra” , dijo la testigo.

Pero hoy al comenzar la audiencia, Cosachov negó haber recibido la llamada de Córdoba. Aportó el listado de llamadas del 14 de noviembre de 2020 y dijo que cuando Córdoba terminó su turno le mandó un mensaje para avisarle que había terminado su turno.

“La declaración pasada la enfermera mintió y no lo quiero dejar pasar”, sostuvo Cosachov ante el tribunal. Y apuntó hacia la prepaga Swiss Medical y la Medidom, la empresa que contrató a los enfermeros que trabajaron en la casa de Tigre donde vivió Maradona.

La psiquiatra agregó: “No sé por qué quieren instalar esta versión de que yo me sentía invadida”. Después, su defensa pidió que se extrajera el testimonio para investigar a Córdoba por falso testimonio.

Tras los fundamentos de los abogados de Cosachov, el juez Gaig, a cargo de la presidencia del tribunal, sostuvo que oportunamente darían a conocer la decisión respecto de lo solicitado por la defensa.