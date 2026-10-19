Karina Milei recordó que su familia vivió en Devoto y celebró el traslado de la cárcel

El Gobierno oficializó este lunes por la mañana la finalización de la Fase 1 del traslado de presos de la cárcel de Devoto al Complejo Penitenciario N°.8 de Marcos Paz. En este marco, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, celebró que el procedimiento se haya realizado sin inconvenientes y destacó el operativo impulsado por el gobierno de su hermano, el presidente Javier Milei.

“Quiero agradecer a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a todos los efectivos de la Policía Federal que hicieron posible un traslado efectivo que no se veía desde hacía décadas. Ahora viene una parte muy importante: la de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel”, señaló Karina.

Acompañada por la titular de la cartera de Seguridad, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora Pilar Ramírez, la secretaria de la Presidencia recordó sus años en el barrio junto a su familia: “Yo viví acá en Devoto y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos, por eso este cambio significa tanto para todos los que viven cerca de este lugar”.

“Muchas gracias a todos; es un día de celebración. Esta era una propuesta de hace muchos años y este Gobierno pudo hacerla realidad y en muy pocos meses”, cerró.

En este marco, la ministra Monteoliva destacó que el operativo se realizó sin incidentes y anunció que sólo quedan 75 internos en el penal de Devoto. “Aguardan, como todos los argentinos, la definición sobre la posibilidad de la visita papal. Una vez que tengamos esa confirmación, se procederá al traslado de estas personas que son las que van a participar en caso de que se concrete la bendición en el marco de la visita de Su Santidad”, aclaró en el marco de la llegada del papa León XIV.

“Hoy finaliza la parte 1 de este plan de Ley y Orden que planificamos y ensayamos durante meses”, afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa, en la que resaltó el trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF), las Fuerzas Federales de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Conferencia de prensa de Karina Milei, Alejandra Monteoliva, Diego Santilli y Pilar Ramírez con motivo de la finalización de la primera fase del operativo de traslado de internos del la Cárcel de Devoto a Marcos Paz. Fabián Marelli

Antes del operativo, el penal alojaba alrededor de 1500 personas. La primera fase comprendió el traslado de más del 90% de esa población, en el marco de un plan que, según Monteoliva, requirió meses de planificación y ensayos previos.

Monteoliva elogió el procedimiento en materia de infraestructura penitenciaria y aseguró que se trató de una obra sin precedentes en la Argentina y Latinoamérica, concretada en un plazo reducido y con un importante despliegue de seguridad.

“Es un hito que hoy estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad”, sostuvo. Además, señaló que la reubicación de los internos permitirá mejorar tanto las condiciones laborales del personal penitenciario como las condiciones sanitarias de las personas alojadas.

Conferencia de prensa de Karina Milei, Alejandra Monteoliva, Diego Santilli y Pilar Ramírez con motivo de la finalización de la primera fase del operativo de traslado de internos del la Cárcel de Devoto a Marcos Paz. Fabián Marelli

Más tarde, en sintonía con el clima de celebración reinante en el Complejo, el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri escribió en la red social X.com: “Excelente noticia!!! Después de tantos años de anuncios y excusas, nosotros nos hicimos cargo. Terminamos la nueva cárcel de Marcos Paz y gracias a eso el cierre definitivo de Devoto es una realidad”.

“Hace más de 30 años que lucho por esto”

En la puerta del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, un vecino irradiaba felicidad mientras expandía una pequeña bandera. Era Don Manuel Fandiño, vecino de Devoto, que celebraba la concreción de esta mudanza histórica.

“Tengo 82 años y desde hace más de 30 que vengo luchando por esto. Y no soy yo solo, sino todos los que integramos la Asociación Vecinal ‘Valoricemos Devoto’, de la cual soy su presidente. Todos me decían ‘Sí, sí, sí’, pero nadie hacía nada”, le comenta, con una amplia sonrisa, a LA NACION.

Don Manuel Fandiño, presidente de la Asociación Vecinal Valoricemos Devoto Sur, feliz por un traslado de presos que esperó más de 30 años LA NACION

Manolo nació en España y cuando se le pregunta a qué se dedicaba responde: “Menos robar, todo. Trabajar es la única forma. Un gallego muy difícil que robe. El gallego es trabajador. Por eso te digo, trabajar a mí no me molesta. Ahora lo que sí me molesta es que tengo que estar con este cosito en la mano (señala un bastón) para no caerme. Y voy con mi compañera a todos lados”.

Su “compañera” es una bandera que hizo para exponer su lucha. En ella se lee la frase “Devoto sin 44″. El 44 en la jerga quinielera es, justamente, “La cárcel”, que también se puede observar en una fotografía. Y también aparece la Asociación Vecinal que Manolo preside.

“En el barrio estamos muy contentos porque esta decisión revaloriza las propiedades en un 50%”, destaca Manuel, que este domingo celebró el día de la madre de su hija Paula, junto a sus dos nietas Ámbar y Aimé. Y amplía: “Es un gran paso, pero todavía falta mucho. Jorge Macri nos había dicho que esto va a ir pausadamente”.

Sobre lo que a él le gustaría ver en el predio que durante décadas ocupó el Complejo Penitenciario Federal, Manolo no duda: “Ayer estuvimos justamente hablando del tema. Yo no quiero hablar más nada porque todavía estamos en una etapa inicial. Pero por ejemplo el Club Lamadrid es un club de barrio, como por ejemplo All Boys. Y puede crecer un poco, crear un polideportivo. El deporte siempre saca a los chicos de la calle. Y otra cosa: a mí me gustaría que los feriantes de la Plaza Ricchieri, que tengo amigos ahí, puedan tener un espacio prolijo y ordenado aquí. Pero acá, viste, nadie habla, todo parece que tuviera miedo. ¿Miedo a qué...? De a poquito. Para mí es un gran paso el que hicieron ahora. Ya sin los presos. Y el resto se irá haciendo de a poquito".