La abogada de Nahir Galarza dijo que su clienta “está muy mal” tras acusar a su padre por el crimen de Fernando Pastorizzo

Raquel Hermida Leyenda, la abogada de Nahir Galarza, dijo en las últimas horas que su clienta se encuentra angustiada tras haber acusado a su padre, Marcelo Galarza, de ser el verdadero asesino de su novio, Fernando Pastorizzo. En declaraciones televisivas, la letrada confirmó que fue ella quien presentó la denuncia por “homicidio agravado” contra el hombre y sostuvo que tanto Nahir como su pareja fueron “víctimas de un hecho terrible”, por el que la joven fue condenada prisión perpetua en 2018 y su pareja terminó muerto.

Ante la consulta de El Once sobre la inesperada acusación, Leyenda explicó: “Solamente cumplí con una orden que me dio mi clienta, que es Nahir Galarza, y solo puedo confirmar que los trascendidos son ciertos. No puedo decir más nada. Voy a quedarme con ella hasta que declare al respecto para que se tomen medidas y también me reuniré con la letrada que va a patrocinarla”.

De acuerdo con la abogada, la conversación que mantuvo con su clienta en la que esta inculpó a su padre por el crimen de Fernando “lo único que hizo fue confirmar todos los errores procesales que hubo en su causa”. “Yo no tendría que estar acá, ella no tendría que estar detenida y Fernando tampoco tendría que estar muerto. Este es un homicidio que pudo haberse evitado claramente y siento mucha pena por las dos víctimas de este hecho terrible: Fernando y Nahir”, sentenció.

Por último, se refirió al avance de la nueva línea investigativa y al estado emocional de la joven de 23 años. “La denuncia ya está hecha y resta que hablemos con Nahir para que tanto ella, como su madre y yo estemos seguras. Ella está muy mal, así que me voy a dedicar a pasar la tarde con ella y a charlar como dos personas que se conocen y se quieren”, concluyó.

Según consignó el citado medio, Galarza inculpó a su padre ante la abogada en vísperas de Año Nuevo. “Voy a decirte algo que nunca conté. Que no sabe nadie. Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá. Quiero que lo acuses porque es el verdadero asesino”, le habría dicho para luego autorizarla a realizar la presentación judicial correspondiente.

Así las cosas, Leyenda acudió este viernes ante la fiscal de Paraná, Carolina Guzmán, y denunció a Marcelo Galarza como autor del “homicidio agravado” en perjuicio de Pastorizzo y por “violencia de género” contra su propia hija.

“La fiscal de Paraná Carolina Guzmán está abocada a la investigación de la presentación”, dijo a Télam un vocero del judicial, quien agregó que ahora se deberá analizar el contenido de la acusación y, en caso de ser necesario, se le dará intervención a la fiscalía de Gualeguaychú, que fue la que investigó el homicidio de Fernando. Leyenda denunció además como encubridores del crimen al exfiscal Sergio Condoni Caffa y a los exdefensores de Galarza, Víctor Revosio y Horacio Dargainz.

Por otra parte, la abogada informó que también realizó una presentación por abuso sexual infantil contra el tío paterno de Galarza.

El caso Galarza

En 2018, Nahir se convirtió con 19 años en la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua. Recibió la máxima pena por haber sido considerada autora del crimen de Fernando Pastorizzo (20), cometido entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su padre policía, pero que había sido de manera “accidental”.

La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

Actualmente, Nahir permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, y la condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de un recurso de queja presentado por la abogada Hermida Leyenda para que se revise el fallo con perspectiva de género y sea anulado. El recurso en queja directo a la Corte nacional es la última vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la condena.