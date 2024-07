La búsqueda de Loan: analizan una toalla con restos de sangre para comparar con el ADN de los padres del niño

Escuchar

La Justicia ordenó analizar dos recortes de toalla “blanco grisáceo” con “presencia sangre humana” y, en caso de “extraer un ADN en condiciones para análisis” ,deberá cotejarse con el patrón genético de los padres de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido hace 20 días después de almorzar en la casa de su abuela paterna, en el paraje El Algarrobal, en la zona rural de Nueve de Julio, en Corrientes.

Así se desprende de una serie de medidas ordenada por jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, magistrada que interviene en el expediente donde se investiga la desaparición de Loan.

En el documento no se detalla dónde y cuándo fueron secuestrados los recortes de toalla que ahora serán analizados.

“Sobre 2a: Contiene un (01) recorte de la toalla blanco grisáceo de 1,5 cm x 1 cm aproximadamente con la presencia de Sangre Humana y Sobre 2b: Contiene un (01) recorte de la toalla blanco grisáceo de 1 cm x 1 cm aproximadamente con la presencia de Sangre Humana. del IQF N° 4940: en caso de extraerse ADN en condiciones para análisis, se coteje con las muestras tomadas a los padres del niño”, según el documento firmado por la jueza Pozzer Penzo, al que tuvo acceso LA NACION.

María Nogueras, la madre de Loann y la casa donde viven en 9 de Julio Marcelo Manera - LA NACION

Días atrás, en una entrevista con LA NACION, María Noguera, la madre del niño desaparecido, hizo referencia a una toalla que solía usar su hijo para dormir.

“Él tenía una toallita, una toallita de mano chiquitita. Y con esa dormía y se chupa el dedo. Cuando va a dormir me dice, ‘mami, mi toalla’. O cuando va a estar con el celular, mirando dibujitos y acostado, me pide la toalla y se chupa el dedo. Chupa el dedo. Y voy a seguir diciendo chupa el dedo, no voy a decir chupaba porque lo van a encontrar. A mí me da pena que va a estar sufriendo. Nunca sufrió eso. Él va a estar sufriendo”, recordó

