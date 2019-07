La mortal pelea se registró en el cruce de las calles 126 y 50, en Ensenada

El agresor del taxista Jorge Gómez seguirá detenido. En una resolución dictada en las últimas horas, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del acusado Esteban Oscar González.

En el fallo dictado por unanimidad por los camaristas Raúl Dalto, María Sivia Oyhamburu y Fernando Mateos, quienes integran el mencionado tribunal, no se aceptó el recurso presentado por los abogados del imputado, quienes habían expresado que, cuando el juez de Garantías Juan Pablo Massi dispuso la detención de González, no se habían cumplido los plazos procesales para resolver sobre la apelación el pedido de eximición de prisión y esa resolución todavía no estaba firme.

Según fuentes judiciales, los camaristas consideraron que la decisión del juez Massi, de dejar sin efecto el carácter suspensivo de las resoluciones judiciales establecidas en un artículo del Código de Procedimientos Penal, se ajustaba a derecho y no era arbitraria.

El violento episodio por el que fue acusado González ocurrió el 10 de julio pasado, a las 6.30 en la esquina de 126 y 50, en el partido de Ensenada.

Luego de revisar las cámaras de seguridad que grabaron la secuencia de la agresión y de escuchar a los testigos, el fiscal Juan Menucci solicitó la detención de González al considerarlo presunto autor del intento de homicidio del taxista Gómez.

Dos días después de la paliza que le aplicó González, el conductor falleció. Mientras Gómez agonizaba, los defensores del acusado presentaron un pedido de eximición de prisión ante el juez Massi. El magistrado rechazó esa solicitud debido a la gravedad del delito que le imputaron a González.

No obstante, el juez le concedió la libertad debido a que, según el artículo 431 de Código Procesal Penal bonaerense, todavía existía un plazo para que la defensa del agresor presente un recurso ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. Según el magistrado, esa norma legal causaba un efecto suspensivo en su resolución debido a que no estaba firme.

Este tecnicismo fundado en la aplicación de la mencionada norma legal posibilitó que González saliera en libertad, casi al mismo tiempo en que la Justicia recibía la notificación del fallecimiento del taxista Gómez.

Según el criterio aplicado por el juez, el artículo 431 le otorgaba un efecto suspensivo a su resolución del rechazo de la eximición de prisión, con lo que debía conceder la libertad del imputado, explicó el magistrado.

La decisión de liberar al acusado de matar al taxista causó conmoción entre los familiares y compañeros del taxista que se manifestaron hoy con una concentración de vehículos en La Plata.

Al día siguiente de resolver la libertad del acusado González y antes de la indagatoria que estaba por tomarle el fiscal Mennucci al agresor, el juez Massi dispuso la inmediata detención del imputado.

Dicha resolución se fundó en que, a partir de la muerte de la víctima se investigaba un nuevo hecho: el homicidio.

Esa misma tarde, el fiscal Mennucci indagó a González y lo acusó de ser presunto autor del homicidio agravado por alevosía y ensañamiento del taxista, una calificación penal con una expectativa de pena de hasta prisión perpetua.

Luego de negarse a declarar ante el fiscal Menucci, el acusado quedó detenido. Al mismo tiempo los abogados de González presentaron un recurso de hábeas corpus contra la resolución de Massi porque consideraron que no se había vencido el plazo procesal de cinco días que establece la ley para que un tribunal superior, en este caso la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, resuelva el pedido de revocatoria contra le fallo de juez Massi que había rechazado la eximición de prisión.

Los letrados insistían con que todavía estaba vigente el efecto suspensivo. Si embargo, los camaristas rechazaron el planteo de los abogados y el acusado de matar al taxista seguirá detenido.