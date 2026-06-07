La desaparición de Axel González en Chaco: sospechas cruzadas, recompensa millonaria y una búsqueda contrarreloj

Por estas horas, el misterio sobre el paradero de Axel Alejandro González parece crecer al mismo ritmo que la desesperación de su familia. Ya pasaron más de 20 días desde la última vez que el joven de 21 años fue visto con vida en la localidad chaqueña de Fontana y, pese a los operativos realizados, los allanamientos, las detenciones y las distintas hipótesis que manejan los investigadores, todavía no existe una respuesta concreta sobre qué ocurrió la madrugada del 17 de mayo pasado.

Mientras efectivos policiales, perros rastreadores y equipos especializados continúan buscando pistas en distintos sectores de la provincia, la investigación comenzó a exponer el perfil de algunas de las personas detenidas en el marco de este expediente, varias de ellas con antecedentes por narcotráfico, portación de armas y otros delitos.

La información surge de registros judiciales incorporados a la causa y permite reconstruir parte del entorno en el que hoy se concentran las sospechas de los investigadores.

Una desaparición rodeada de interrogantes

Desde el primer día, la desaparición de Axel González estuvo rodeada de versiones contradictorias.

Los familiares y amigos de Axel González reclaman por su aparición https://www.diariochaco.com/

Los testimonios reunidos durante la investigación indican que el joven fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo en circunstancias que todavía no pudieron ser reconstruidas completamente.

Algunas declaraciones incorporadas al expediente mencionan una presunta persecución policial ocurrida durante esas horas, una hipótesis que la querella considera indispensable profundizar.

Por esa razón, la abogada Celeste Segovia, representante de la familia, solicitó formalmente la conformación de una mesa técnica integrada por fuerzas federales, especialistas en búsqueda de personas, representantes de la fiscalía y miembros de la querella. El objetivo es centralizar toda la información recolectada hasta el momento y coordinar nuevas medidas de búsqueda.

“No descartamos la participación de civiles en la desaparición de Axel; tampoco descartamos la participación de la policía. No nos casamos con ninguna hipótesis investigativa hasta que Axel aparezca”, sostuvo la letrada.

Mientras la causa avanza entre peritajes, declaraciones y operativos, la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que comenzó la búsqueda.

“La madre está devastada”, aseguró Segovia, quien describió un escenario de profunda incertidumbre y angustia.

La querella cuestiona, además, algunas decisiones adoptadas en los primeros días de la investigación y considera que ciertas líneas de análisis fueron descartadas prematuramente.

En particular, esperan que el contenido de varios teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos aporte nuevos elementos.

Esos dispositivos serán sometidos a peritajes que llevará adelante la Gendarmería Nacional, una medida considerada clave para determinar movimientos y comunicaciones previos a la desaparición.

El Ministerio de Seguridad ofrece 10 millones de pesos de recompensa a quien aporte datos fehacientes sobre el paradero de Axel

Los imputados

Entre los imputados aparecen integrantes de la familia Gómez, señalados en la causa por amenazas previas a la desaparición del joven.

Ramón Antonio Gómez, conocido como “Kuno”, registra una condena por tenencia simple de estupefacientes y actualmente se encuentra vinculado a una causa de ejecución de pena condicional.

Su hijo, Sergio Ramón Gómez, también posee antecedentes por tenencia de drogas y figura en expedientes por portación ilegal de armas y resistencia a la autoridad. En esas causas había accedido a una suspensión de juicio a prueba (probation).

La tercera integrante de ese grupo familiar, Rosario Lorena Gómez, no registra antecedentes penales.

Junto a ellos fueron detenidas otras cuatro personas, acusadas de encubrimiento.

Uno de ellos es Ariel Esteban Lázaro, alias “Chochito” o “Paita”, quien ya había sido investigado por lesiones, amenazas y daños en una causa iniciada en 2024.

Leonardo Nicolás Silva acumula antecedentes policiales por hurtos y daños registrados desde hace más de una década en distintas dependencias de Fontana.

Antonio Omar Iñiguez aparece vinculado a una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes iniciada en 2020, aunque ese expediente fue archivado posteriormente.

El otro imputado que no presenta antecedentes es Agustín Daniel Pucheta.

En paralelo al avance judicial, los operativos de rastrillaje continúan en distintos puntos de la provincia. Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en sectores cercanos a la Ruta Provincial 34 y Colonia Mixta.

Allí intervienen efectivos de la División Canes especializados tanto en la búsqueda de personas con vida como en la localización de restos humanos.

Las tareas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la fiscalía para revisar nuevamente zonas ya inspeccionadas y ampliar el radio de búsqueda.

Recompensa millonaria

Ante la falta de resultados concretos, el Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar a Axel González. La medida fue solicitada por el gobierno de Chaco y por la Procuración General provincial.

Los datos podrán suministrarse a través de la línea gratuita 134 y la identidad de quienes colaboren permanecerá bajo estricta reserva.

Las autoridades aclararon que la recompensa solo será abonada en caso de que la información aportada resulte “veraz, comprobable y útil para la investigación”.