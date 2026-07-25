Bloquearon el paso de una caravana de traficantes y decomisaron casi 200 kilos de cocaína

Mediante una exhaustiva investigación con cinco meses de duración, en la cual se llevaron adelante análisis de celulares y documentaciones, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires. Como consecuencia de varios operativos, siete personas fueron capturadas y se secuestraron casi 200 kilogramos de cocaína, un arsenal con un potente poder de fuego, una importante suma de dinero, vehículos, dispositivos electrónicos y elementos de interés para los investigadores.

La causa se inició en febrero, a partir de un oficio judicial con el cual se solicitó profundizar la indagación sobre este grupo narcocriminal que azotaba el norte del país. Los investigadores de la Unidad de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo (Uocnydc) del Norte, con distintas labores de campo, lograron identificar a los sospechados, sus vínculos y los presuntos roles dentro de la estructura delictiva.

Con toda la información recabada, los oficiales de la PSA, con la colaboración del personal de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad de la Policía de Salta, realizaron varios operativos. Uno de ellos consistió en el seguimiento, por medio de análisis de cámaras de seguridad y colocación de dispositivos GPS, de dos camionetas que fueron señaladas con anterioridad.

Uno de los vehículos fue interceptado en el peaje salteño denominado “Cabeza de Buey”, en el que se trasladaban dos mujeres y un menor de edad. Luego de ser identificadas, se procedió a la requisa del rodado, encontrando ocultos en su interior varios paquetes con droga. La otra camioneta, que cumplía funciones de “puntero”, logro ser detenida en la localidad de Metán; en la misma viajaba el principal sospechoso de la organización, quien fue capturado inmediatamente.

Paralelamente, ambas fuerzas realizaron 10 allanamientos en distintos domicilios en donde se produjeron más detenciones y confiscaciones. Como resultado, la PSA detuvo a siete personas y secuestró 192 kilos de cocaína; siete armas de fuego (cuatro pistolas, dos rifles y una carabina); 28 cartuchos y 89 municiones de distintos calibres; 6257 dólares; $8.337.150; cinco vehículos (tres camionetas, un automóvil y una motocicleta); 26 celulares; 6 tarjetas SIM; dos notebooks; dos dispositivos de almacenamiento de datos; dos máquinas contadoras de billetes; dos rollos de papel film; varios elementos de corte y demás piezas fundamentales para la causa.

Los detenidos y el material incautado quedaron a cargo de la PSA y puestos a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo de Eduardo Villalba.